Diep in de aarde ligt misschien wel een biljard ton diamant begraven

Diamanten in het diepste van het diepste van de aarde. Volgens nieuw onderzoek ligt er meer dan een biljard ton diamant ligt onder de aardkorst – dat is 1000 keer meer dan voorheen werd gedacht en echt geen typfout.

De studie, die vorige week werd gepubliceerd, schat dat een of twee procent van dit glinsterende spul verstopt ligt in de diepste stukken het ‘kraton’, een stuk zeer oude continentale aardkorst, dat al zeer lange tijd tektonisch stabiel is, dat op een diepte van ongeveer 150 tot 240 kilometer onder de aardkorst ligt.

Er wordt vermoed dat er “veel meer diamanten zijn dan we ooit dachten,” zegt Ulrich Faul, co-auteur en onderzoeker aan de MIT Department of Earth, Atmospheric en Planetary Sciences tegen MIT News.



Het team bestudeerde jaren aan seismische data van over de hele wereld verzameld door de US Geological Survey. Seismische ontvangers hebben jarenlang allemaal snelheid en intensiteit van trillingen in de aardkorst gemeten – meldt MIT News. Met deze informatie kunnen seismologen bepalen wat de oorsprong van een aardbeving is, maar ze kunnen hiermee ook een virtuele kaart van het binnenste van de aarde maken. Dit doen ze door te bepalen met welke snelheid de trillingen door de aarde bewegen. Verschillende snelheden zeggen iets over de dichtheid, de temperatuur en de samenstelling van gesteente. Zo hebben wetenschappers ook kunnen bepalen dat aarde een vloeibare kern heeft, schrijft Discover Magazine.

En ze vonden iets verrassends: de golven versnelden op het moment dat ze door een stuk kraton bewogen.

“De snelheden die zijn gemeten bleken hoger dan we op die plekken hadden verwacht,” zegt Faul tegen MIT News. “Dan moeten we zeggen dat er iets niet klopt. Dat is hoe dit project begon.”

Het team ontwikkelde een 3D-model van dit scenario en maakte een virtuele versie van het gesteente om te testen hoe de trillingen erdoorheen zouden bewegen. Gesteente dat 1 tot 2 procent diamanten (naast peridodiet en eclogiet) bevat, bleek een match. “Kraton heeft een iets minder hoge dichtheid dan het gesteente eromheen,” zegt Faul. “We vonden dat dit percentage minimaal nodig is voor stabiel kraton dat niet zinkt.”



De theorie dat hier diamanten in zitten is ook logisch, omdat diamanten gevormd worden onder de omstandigheden die van nature aanwezig zijn in kraton.



Faul noemt z’n bevindingen “indirect bewijs,” maar volgens hem is dit de enige logische conclusie die valt te trekken uit alle mogelijke verklaringen die zijn getest.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Geochemistry, Geophysics, Geosystems, en werd geleid door Joshua Garber, hoogleraar aardwetenschappen aan de Universiteit van California, Santa Barbara.

Het is niet duidelijk hoe we al deze glimmers uit de aarde gaan halen en of ze hierdoor ook zo betaalbaar worden dat iedereen behangen met diamanten door de straten kan gaan flaneren.

