De Ronde van Congo bestond oorspronkelijk uit negen etappes, maar bij de koers werden er afgelopen keer maar zes gereden. Het is een rit die niet bepaald te vergelijken is met wielrennen in Europa. Door een opeenstapeling van dubieuze factoren werd het rittenschema na drie dagen volledig omgegooid. Dat leverde nogal bijzondere taferelen op, zoals coke snuivende chauffeurs en overnachtingen in bordelen met zeer geïnteresseerde kamermeisjes.

