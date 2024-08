We spraken de vrouw die al jaren lullen tekent met haar joggingroutes

Wil je elke week de beste verhalen van VICE België? Schrijf je in voor onze newsletter.

Sinds iets meer dan drie jaar loopt Claire lullen. Of eerder: de routes die ze volgt tijdens het joggen, en die dan op haar loop-app verschijnen, hebben de vorm van het fameuze mannelijke geslacht.

Het begon met een ongelukje tijdens Thanksgiving in 2015. Claire was op bezoek bij haar broer in Kansas, en raakte de weg kwijt tijdens een rondje joggen. Uiteindelijk vond ze haar weg naar huis, maar toen ze daarna naar de weg keek die haar GPS had opgetekend, viel haar iets op. Haar route leek bijna perfect op een penis in erectie, inclusief teelballen. Claire had onbewust haar allereerste penis gelopen. Het was meteen ook de geboorte van @dick_run_claire.

Claire’s allereeste lul-loop.

“Ik vind het zalig om nieuwe lul-looproutes te zoeken”, vertelt Claire me via mail. “Ik lijk bijna iemand uit een aflevering van My Strange Addiction nu ik dat zo zeg… Maar echt waar, ik ga héél graag joggen – dat ik tegelijk een reusachtige piemel teken over heel de stad is gewoon een leuke bonus.”

De Insta van Claire staat vol piemels in de meest uiteenlopende vormen en maten: lange lullen, korte lullen, dikke lullen, smalle lullen. Sommige piemels zijn voorzien van prachtige details, zoals aders of verrimpelde ballen. En allemaal zijn ze ‘getekend’ door het lichaam van Claire, dat de zorgvuldig bepaalde looproutes nauwkeurig volgt. Dankzij haar jaren aan ervaring in het lul-lopen, noemt ze zich ondertussen terecht “meester in het spotten van penissen op een kaart.”

“Soms is het best wel moeilijk – zeker wanneer ik een heel gedetailleerde route volg, waar bijvoorbeeld ook handen mee op staan. En het ergste is natuurlijk wanneer ik een verkeerde afslag maak, en daarmee de hele tekening verneuk. Dan is alles om zeep, en moet ik het een paar dagen later opnieuw proberen.”

Lul-lopen blijkt een veeleisende hobby te zijn, eens je beseft hoe veelzijdig het loopportfolio van Claire is. Maar gelukkig is er ook echt een markt voor deze bezigheid: momenteel heeft Claire bijna 30.000 Instagramvolgers. “In mijn echte leven heb ik drie vrienden ofzo, en een van mijn volgers is mijn hond”, geeft ze toe, “dus al die andere mensen komen van mijn lul-lopen.”

Een ruw geschetst mannelijk geslachtsdeel is duidelijk iets waar heel wat mensen op zaten te wachten. Maar een echte artiest is nooit tevreden, en dus besloot Claire onlangs haar creatieve horizon te verbreden met zogenaamde “kutkoersen”. Ze vertelt dat ze al “EEN EEUWIGHEID” bezig is met het perfectioneren daarvan, maar het steeds weer moeilijk bleek om zo’n kutkoers te vinden op een kaart.

“Niet veel wegen vormen samen een vagina”, zegt ze. Dat is mogelijks het zoveelste bewijs dat onze wereld vol fallussymbolen zit, en ontwerpers weinig aandacht hebben voor vaginadesign. Gelukkig bleef Claire niet bij de pakken zitten: in juli vond ze eindelijk haar eerste kutkoers, en heeft er sindsdien al een aantal gelopen. Missie voltooid? Niet helemaal: “Iedereen vraagt me nu om tietentracés.”

Sinds dat historische Thanksgivingloopje in Kansas City is lul-lopen dankzij Claire stilaan maar zeker een wereldwijd fenomeen geworden. Mensen van over heel de aardbol sturen haar “echt heel de tijd” snapshots van hun eigen fallische routes, waardoor ze zich soms afvraagt “hoeveel penisroutes er eigenlijk wel niet bestaan.” Toch blijft Claire een van de absolute experten in de discipline: haar grootste lul-loop ooit was er eentje van maar liefst 22,5 kilometer, ergens in de Amerikaanse staat Vermont (die bekent staat om haar groene omgevingen en als thuisstaat van een zekere Bernie Sanders). Haar volgende doel is een penisloop voltooien in elke Amerikaanse deelstaat – dat zijn er dus 50.

Tenslotte vertelt Claire me dat ze soms zo verbaasd is over al die piemelvormige straten, dat ze niet meer echt weet of dat nog toeval kan zijn: “Soms hebben ze zo geweldige details… Dan kan het toch bijna niet anders dan dat een of andere gemeentecommissie stiekem een prachtige piemel in hun stratenplan wou zien? Serieus, soms zijn ze zo gedetailleerd en overduidelijk zichtbaar dat ik denk dat ze expres zo zijn aangelegd.”

