Die dinsdagdip na een MDMA-trip? Nergens voor nodig, volgens deze studie

Sommige dingen in het leven moet je gewoon accepteren. Bijvoorbeeld dat je van chocolade bij het avondeten misselijk wordt. En dat je na acht bier de volgende dag weinig meer voor elkaar krijgt. En dat MDMA gebruiken betekent dat je hoogstwaarschijnlijk een comedown krijgt.

Breng jij je dinsdagdip op de bank door, huilend om kleine vernederingen zoals iemand die voordrong bij het instappen van de bus? Komen je oude vrienden depressie, paranoia en alomtegenwoordige angst weer op bezoek? Zoveel verschillende soorten comedowns om uit te kiezen!

Comedowns zijn lang beschouwd als een onvermijdelijk gevolg van MDMA-gebruik, maar recent onderzoek heeft dit in twijfel getrokken. In een studie gepubliceerd in het Journal of Psychopharmacology, getiteld ‘Debunking the myth of ‘Blue Mondays’’, werd gekeken of de comedowns van de drug die je op straat kunt kopen ook optraden als MDMA in een klinische setting werd gebruikt.

De resultaten waren behoorlijk verrassend. In de studie werden veertien mensen gevolgd die MDMA-ondersteunende psychotherapie kregen om alcoholmisbruik te behandelen. Geen van deze mensen meldde een stemmingsschommeling na klinisch gebruik van MDMA. Ze voelden zich dus helemaal niet slecht.

De deelnemers rapporteerden zelfs een week daarna een positieve stemming (ook wel bekend als die ongrijpbare MDMA-nagloed) zonder stemmingsschommelingen. We spraken hierover met Dr. Ben Sessa, de co-auteur van de studie, en onderzoeker aan het Imperial College in Londen, verbonden aan het Centre for Neuropsychopharmacology.

VICE: Een van de redenen dat u de studie uitvoerde, was om beter te begrijpen wat de effecten zijn van MDMA na gebruik in een klinische context. Waar kwam u achter?

Dr. Ben Sessa: Op basis van de onderzoeksgegevens, ontdekten we dat klinisch gebruik van MDMA, in vergelijking met xtc-gebruik, niet resulteerde in acute stemmingsschommelingen onmiddellijk na het uitwerken van de drug. Dat wil zeggen: er waren geen comedowns, geen langdurige stemmingsschommelingen en geen dipjes in de week na elke sessie waarin drugs werden gebruikt.

Een week na elke sessie meten we de gemoedstoestand met behulp van de Profile of Mood States (POMS)-vragenlijst [een standaard psychologische test – red.]. Hieruit bleek dat bij 25 klinische MDMA-sessies de gemoedstoestand niet slechter werd. Sterker nog, bij alle patiënten was de stemming zeven dagen na de klinische MDMA-sessies goed. Een ‘nagloed’-effect.

Wat betekent dit voor recreatieve gebruikers? Zijn comedowns echt of liegen we onszelf gewoon voor?

Voor alle duidelijkheid: comedowns, blauwe maandagen en dinsdagdips bestaan echt onder recreatieve xtc-gebruikers! Op Twitter kreeg ik kritiek van mensen die het verkeerd begrepen; ze dachten dat ik stelde dat comedowns niet bestaan. Verschillende mensen tweeten dat ik ongelijk had, omdat ze zelf een comedown hadden gehad. Maar dat is niet het punt. Comedowns bestaan wel degelijk wanneer MDMA recreatief wordt gebruikt. Ik probeerde duidelijk te maken dat ze niet bestaan als MDMA klinisch wordt toegediend.

U heeft MDMA een aantal jaren in een klinische context onderzocht, als middel om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen. Wat is het verschil tussen klinisch gebruik van MDMA en recreatief gebruik?

De verschillen tussen klinische MDMA en recreatieve xtc zijn enorm. Een xtc-pil of een zakje MDMA-kristallen kan tussen 0 mg en 350 mg MDMA bevatten, plus een willekeurig aantal versnijdingsmiddelen. Wanneer we MDMA klinisch toedienen, gebruiken we daarentegen MDMA van klinische kwaliteit. Dit is 99,98 procent zuiver.

Wanneer mensen recreatief xtc gebruiken, hebben zij de neiging overmatig te bewegen – meestal dansen. Het is aangetoond dat dit het risico op toxiciteit en hyperthermie [abnormaal hoge lichaamstemperatuur, – red.] verhoogt. MDMA kan ook de lichaamstemperatuur licht verhogen. In een klinische setting monitoren we de temperatuur gedurende de sessie. Zo kunnen we de kamertemperatuur aanpassen om hyperthermie te voorkomen – bovendien dansen patiënten niet tijdens klinische sessies. Ze blijven stil op een bank liggen. In een hete nachtclub dansen mensen vaak de hele nacht door, zonder af te koelen. Een verhoogde temperatuur verhoogt het risico op toxiciteit.

Wanneer mensen xtc gebruiken, drinken ze vaak te veel omdat ze het warm hebben, of ze drinken te weinig omdat ze overmatig zweten. Een onevenwichtige waterhuishouding kan leiden tot het verschijnsel hyponatriëmie [wanneer het natriumgehalte in het bloed tot onder een veilig niveau daalt, – red.], wat giftig kan zijn. Bij recreatieve xtc kunnen dus problemen ontstaan door te veel of te weinig water te drinken. In een klinische setting kunnen we de snelheid van de vochtinname zorgvuldig controleren door ervoor te zorgen dat de deelnemers niet te veel of te weinig water drinken.

Slaapverlies is misschien wel het grootste verschil en de grootste veroorzaker van een xtc-kater. Mensen nemen recreatieve xtc meestal ‘s nachts. Ze blijven vervolgens de hele nacht op en missen slaap. Dit draagt er in grote mate toe bij dat ze zich de volgende dag onwel voelen en een kater hebben. De effecten van een slecht humeur houden nog een aantal dagen aan na het missen van nachtrust, wat zich een paar dagen later ook tot een dinsdagdip kan ontwikkelen. Als we daarentegen klinisch MDMA toedienen om 9.30 uur ‘s ochtends, zijn de effecten tegen de avond uitgewerkt en dus voelen de patiënten zich volgens hun normale dagritme moe, op een natuurlijke manier. Ze slapen vervolgens goed en hebben de week erna geen kater.

Dus welke lessen kunnen recreatieve gebruikers leren van deze bevindingen? Is er iets wat ze kunnen doen om comedowns te verminderen?

Simpel: neem alleen 99,98 procent zuivere MDMA; geen versneden stof waarbij de dosis en de versnijdingsmiddelen onbekend zijn. Drugstests zijn een manier om de zuiverheid en de dosis te testen, hoewel deze niet overal makkelijk beschikbaar zijn.

En neem je xtc niet ‘s nachts – neem het alleen overdag. Ik besef dat dit nogal onrealistisch is. De meeste raves vinden ‘s nachts plaats. Let goed op je vochtbalans als je een pilletje neemt. Drink niet te weinig water, dan riskeer je hyperthermie, maar drink ook weer niet te veel water, want dan riskeer je hyponatriëmie. Drink matig. Ga niet overmatig sporten of dansen. Neem pauzes. Doe rustig aan. Koel af en toe af.

