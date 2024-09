De Mannequin Challenge is de nieuwste internethype die je timeline gaat domineren

Of je het nou leuk vindt of niet: er is een nieuwe hype die je Facebook, Instagram en de entertainmentpagina van nu.nl gaat domineren. Over een maand zit-ie in een reclame van de AH, maar eigenlijk is de hype alweer dood, want Hillary Clinton heeft zich er alweer mee bemoeid op Twitter. We hebben het natuurlijk over de Mannequin Challenge.

De Mannequin Challenge is de laatste in een rijtje met de Harlem Shake, de Ice Bucket Challenge en zelfs de Kylie Jenner Challenge. Het kan geen kwaad om te weten wat hier precies aan de hand is. Voor de laatbloeiers beantwoorden we hieronder de belangrijkste vragen.

Wat is de Mannequin Challenge?

Bij de Mannequin Challenge gaat het om korte video’s van een groep mensen (hoe meer, hoe beter) die in bevroren stand een houding aanneemt – alsof ze een paspop zijn. Hoe ‘actiever’ en gekker de pose, hoe vervreemder het effect.

Waarom doen mensen dit?

Zoals bij alle vorige challenges is hier geen gegronde reden voor te bedenken (behalve dan die ene uitdaging met een emmer koud water, want ook al had je dat misschien niet door, gebeurde het om aandacht te vragen voor de spierziekte ALS ). Ondanks de naam (challenge) valt er helemaal niks mee te winnen. Waarschijnlijk doen mensen het uit verveling, om zichzelf een beetje te vermaken. Je zit net in je radio-uitzending bijvoorbeeld en verveelt je te pletter.

Wie is ermee begonnen?

Iemand in de Verenigde Staten natuurlijk, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Om precies te zijn op de Edward H. White High-School in Florida, waar scholieren zitten met teveel tijd en weinig zin. Zij plaatsten eind oktober dit filmpje online dat daarna als een malle werd gedeeld en werd nagedaan. Maar het ging echt mis nadat Rae Sremmurd begin november er eentje deed, waarmee ze de meme totaal naar hun hand zette. Tijdens een optreden in Denver lukte het ze om de hele zaal mee te laten bevriezen.

En iedereen doet mee?

Het was vooral in het begin, tot twee dagen geleden, populair onder scholieren en sporters, maar beroemdheden hebben het nu ook ontdekt. 2 Chainz heeft er eentje in zijn nieuwe video voor Countin’ zitten, Young Thug doet hem in zijn privéjet en Hillary zette vanmorgen de Mannequin Challenge in om mensen aan te sporen te gaan stemmen (heel toevallig ook in vliegtuig?).

Zelfs Destiny’s Child kon de verleiding niet weerstaan en nam de uitdaging aan. Maar wacht even: Destiny’s Child? Maken ze soms plannen voor een reünie? Meer dan een officieel instagramaccount en het filmpje is er niks niets bekend.



Het zal niet lang meer duren voordat je oom en tante tijdens hun zondagse borrel ook aan een Mannequin Challenge werken – je hoeft er tenslotte je stoel niet voor uit te komen.