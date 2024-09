Die één ster-review van Berghain is nep en homofoob

Als je de afgelopen tijd op het internet hebt rondgestruind, is er een grote kans dat je deze hebt gezien.

Dat is een link naar een hilarische review op Yelp, achtergelaten door een verdwaalde Amerikaanse toerist – Kyle W – die in Berghain belandde tijdens zijn vakantie. Deze boy was niet van plan om de duistere technofabriek te trotseren, maar werd door een stel Engelse toeristen overtuigd dat Berghain dé spot was om heen te gaan. Kyle trok iets zwarts aan en wist langs de getatoeëerde, gepiercete uitsmijter te komen die we natuurlijk kennen als Sven Marquardt. Dan begint zijn nachtmerrie pas.

“On the way to grab a beer, I pass in disbelief, a bearded guy butt fucking the crap out of another bearded dude. You could smell feces and sweat. I take my eyes off of that situation and it only gets worse. There’s another guy, and I kid you not…he’s got his arm, almost to his elbow, up another guys ass! I thought it was a magic trick or an illusion. It WASN’T! The guy that’s basically getting impaled is enjoying it!”

En dan..

“As I’m saying “NO!”…a loud siren/whistle starts blowing and the whole club starts going bananas! I ask this guy who looks like a vampire…”What the hell is that? Is there a fire or terrorist or something?”…He does this weird giggle and say’s the siren means it’s “Slip and Slide time!”…100’s of guys, the ones that aren’t already naked, drop there pants and start masturbating on the dance floor. Evidently, you are supposed to ejaculate on the floor and make it slippy and then naked guys go sliding through it! WTF!”

LOL! Toch?



Misschien niet. Dit is geen recensie van een domme Amerikaan die per ongeluk in Berghain terechtkwam. Dit is gewoon iemand die lekker aan het trollen is op Yelp. Vooral dat stukje dat iemand “Balles Tief!” “Balles Tief!” krijst.

Ik ben wel in Berghain geweest, en ken zat mensen die er zijn geweest, en hoewel het inderdaad een donkere en mysterieuze plek is, lijkt het helemaal niet op de vliegtuighangar vol sperma waar deze recensie over spreekt. Er zijn zat details die duidelijk onjuist zijn – het is onwaarschijnlijk dat Kyle daadwerkelijk door Sven werd binnengelaten, die hoogstens twee dagen per week werkt. En dan de seks die binnen plaatsvindt: Kyle W legt uit hoe “de homo-afdeling de hele club beslaat”. Hij illustreert orgastische scenes. Direct na binnenkomst wordt er al gekont- en gevuistneukt. Als je denkt dat een bezoekje aan Berghain inhoudt dat je op de voorste rij zit bij dat soort dingen, kom je bedrogen uit. Er wordt heus wel geneukt in de club, maar het idee dat Berghain niets anders is dan dildo’s en buttplugs vanaf het moment dat je binnenkomt, slaat nergens op.

Oké, dus het is nep. Het is duidelijk nep. Waarom maakt het dan uit dat een of andere verveelde student het op zich nam om een fictief verslag te schrijven over Berghain? Het is een grap die tot de verbeelding en spreekt aanhaakt bij de vloek die de laatste tijd over Berghain hangt. Mixmag publiceerde vorige week nog een artikel waarin Berghain ‘de grootste meme van dance’ wordt genoemd, en dat klopt helemaal. Van een Berghain-game tot een nep-Berghain op een Nederlands festival: het techno-instituut is verworden tot een punchline. Deze Yelp-recensie is niet anders. Het gaat viral omdat Berghain synoniem is geworden van een klungelige benadering van tegencultuur. Het maakt mogelijk dat mensen die niets weten van techno een houvast hebben waarmee ze zulke ‘hilarische’ grapjes kunnen maken zoals deze. Het versterkt bovendien een ontzettend oppervlakkig beeld van LGBQT-nachtleven.

Er zijn vast mensen die bij de titel van dit stuk al “TRIGGERED!!!” schreeuwen, maar fuck it, zo is het toch? Deze nep-review is homofoob. Het degradeert homoseks tot niets anders dan een schokkende cartoon. Ja, theoretisch gezien is Kyle W het lulletje rozenwater, maar serieus: beschrijvingen over honderden gasten die over de vloer ejaculeren zodat je eroverheen kunt glibberen, en die met naalden op elkaar af komen? Het schildert de LGBQT-community af als niets dan een stel gestoorde mensen. Zo simpel is het. Deze Yelp-review zegt eigenlijk niet meer dan: “Lol, die gekke homo’s toch!”

Oh, en als je nog meer bewijs nodig hebt dat deze review nep is: de profielfoto van Kyle W is eigenlijk een foto van de zoon van de Britse komiek Ronnie Barker.