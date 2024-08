Die racistische game waarin je een Chinees restaurant runt, is gecanceld

Afgelopen maand berichtten onze Amerikaanse collega’s al over Dirty Chinese Restaurant, een game met als doel van een restaurant een “prestigieus Orientaals establishment” of een “smerige, afhaalzaakje zaakje” te maken. Uitgever Big-O-Tree games (uitgesproken als ‘bigotry’ wat zoiets betekent als onverdraagzaamheid) heeft gemeld dat het spel niet alleen gecanceld is, maar dat ook al het promotiemateriaal van het spel offline wordt gehaald.

In een facebookpost meldt Big-O-tree afgelopen donderdag dat “uiteindelijk niemand er beter van wordt” als dit spel op de markt komt, en ze maakten uitvoerig hun excuses aan de Chinese gemeenschap.

“We willen onze oprechte excuses aanbieden aan de Chinese gemeenschap en we willen iedereen op het hart drukken dat dit spel niet gemaakt is met het doel om de Chinese cultuur te beschadigen of in een kwaad daglicht te stellen,” stond in de post. Hun website, waarop racistische stereotypes van Chinezen en updates over de game te zien waren, is ook offline gehaald en vervangen door een verklaring.

Deze aankondiging komt ongeveer een week nadat congreslid Grace Meng het spel op Twitter bekritiseerde: “Dit spel gebruikt alle negatieve en vernederende stereotypen die ik als Chinese Amerikaan ooit heb mee heb gemaakt. Het maakt echt uit hoe we groepen mensen in beeld brengen,” schreef ze.

Het is natuurlijk helemaal prima dat mensen hun excuses aanbieden voor misstappen, zeker voor ontzettend racistische misstappen. Maar het is moeilijk om sympathie te voelen voor een bedrijf dat Big-O-Tree heet dat zegt dat ze het allemaal niet zo bedoeld hebben.

Oké, laten we het hier nooit meer over hebben.