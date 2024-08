Die groene tekens in ‘The Matrix’ zijn gewoon een hoop sushi-recepten

De eerste paar minuten van The Matrix (1999) zijn desoriënterend en onheilspellend: een stroom van felgroene tekens druppelt naar beneden op je scherm. Van ver is het nogal onduidelijk, maar bekijk de tekens eens van dichtbij en je ziet dat het allerlei Japanse karakters zijn: hiragana, katakana en kanji.



The Wachowski’s laten elk deel van The Matrix open met de groene letterregen waardoor het meest bepalende beeldkenmerk van de serie is geworden.

Voor de mensen die er maar niet achter komt wat die groene waterval nou precies betekent, hebben we nieuws: we zijn gewoon voor de gek gehouden.



De man achter de code is Simon Whiteley, hij werkte als productie-ontwerper voor The Matrix. In een interview met CNet, onthult Whiteley dat de mysterieuze code gebaseerd is op een kookboek met sushirecepten van zijn Japanse vrouw.

“Ik vertel graag aan iedereen dat The Matrix-code bestaat uit Japanse sushi-recepten,” zegt Whiteley, die ook meewerkte aan films als Babe (1995) en The Lego Movie (2014). “Zonder deze code, zou er geen Matrix zijn.”

Foto via Flickr-gebruiker stu_spivack

Dus even samenvattend: die regels code, waar heel wat nerds hopeloos veel tijd in hebben gestoken om ‘m te ontcijferen, zijn gewoon een zooi sushi-recepten. Bedankt, is dat ook weer duidelijk. Natuurlijk krijg je nu obsessieve fans die de recepten frame voor frame uit de code gaan halen. Ik wens deze dappere helden een heleboel succes.

Dan nog even dit. Ook al was Whiteley de architect van een van de meest memorable scenes in The Matrix, hij heeft geen credits in de aftiteling. Dat is pas treurig.