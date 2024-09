Dief probeert bij serveerster af te rekenen met haar eigen, gestolen creditcard

Kijk, we zeggen niet dat je iemands portemonnee moet stelen, maar als je dat wel zou doen, is het waarschijnlijk de moeite waard om te erachter te komen van wie je de spullen net hebt gejat. Check de naam op de betaalpassen, bekijk de familiefoto’s in de portemonnee en bestudeer het gezicht dat je doordringend aankijkt op het rijbewijs, anders zul je precies zo eindigen als een man uit de Amerikaanse staat Arkansas, die onlangs werd gearresteerd.

Volgens Arkansas Online stopte Flora Lunsford twee zondagen geleden bij tankstation United Filling Station in Pine Bluff in Arkansas. Nadat ze had getankt liep ze nietsvermoedend de winkel in, maar op dat moment zou een man Flora’s handtas, die ze in de auto had laten liggen, hebben gestolen. Daarna reed hij weg van de pompen, zonder te betalen voor zijn benzine. Hij pikte iets verderop een vriend op, die net een drankje van het tankstation had gestolen, waarna de twee keihard wegreden.

Twee dagen later moest Lunsford als serveerster werken bij Shannon’s Restaurant, een restaurant vlak bij het tankstation. Een van haar gasten wilde alvast zijn eten afrekenen en gaf haar een creditcard. Toen ze bij de kassa aankwam, keek ze naar de kaart en zag ze haar eigen naam staan. In haar verklaring staat dat ze “geen zin had om voor de maaltijd van de man te betalen”, dus in plaats daarvan besloot ze de politie te bellen.

De agenten arriveerden voordat de man, de 21-jarige Shamon West, klaar was met eten. Ze sloten hem in de boeien en doorzochten zijn spullen, waar ze Lunsfords rijbewijs, haar identiteitskaart en verschillende creditcards vonden. Hij werd in hechtenis genomen en beschuldigd van diefstal en schriftvervalsing.

“Op haar rijbewijs, net zoals bij alle andere rijbewijzen, stond een foto van haar,” zei de politie in een verklaring. “Je zou daardoor denken dat hij precies wist hoe ze eruitzag. Maar toch gaf hij haar haar eigen creditcard.”

Serieus dieven, check die foto’s en bespaar jezelf wat problemen.

