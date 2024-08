Dieren met hun ogen aan de voorkant zijn heel raar

Ooit een duif recht in de ogen gekeken? Of een gnoe? Nee, want dat kan helemaal niet. De natuur heeft er in al haar wijsheid en evolutie namelijk voor gekozen om de meeste dieren ogen aan de zijkant te geven. En daar mogen we haar bijzonder dankbaar voor zijn: het rechtvooruitkijkende dierenrijk is namelijk ver-schrik-ke-lijk raar.

Dat bewijst althans een fotoserie die ene Kiyoi deze week op Imgur plaatste. Op de beelden zie je bijvoorbeeld een haai die zijn natuurlijke angstaanjagendheid heeft ingewisseld voor de charmes van een middelmatige moppentapper. En een geit die voortdurend compleet perplex kijkt naar het riet voor hem. Eerdere vergelijkbare fotoseries als Animals Without Necks en Birds With Arms waren al mooi, deze serie spant de kroon. Een kroon met twee hele rare oogjes eronder, dan.

Videos by VICE

Krijg elke week een mail met onze 10 beste verhalen en fotoreeksen.



Volg VICE België ook op Instagram: