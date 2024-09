Diëtende jongeren maken het hun familie knap lastig tijdens de feestdagen

Het is weer tijd voor de feestdagen en dat betekent dat ouders binnenkort weer herhaaldelijk tegen hun kinderen staan te schreeuwen dat ze hun oortjes uit moeten doen en met oma moeten praten. In deze barre tijden is er nog een ding waar je altijd op kunt rekenen: feestdiners waarbij de tafels worden volgeladen met grote stukken vlees, aardappelen en jus.

Alleen wacht je dit jaar tot het allerlaatste moment om je ouders te informeren dat je tegenwoordig geen nachtschadeplanten meer eet, of voedsel dat boven de 40 graden is verhit. En je nichtje vraagt of er ook spelt- of kamutbrood is.

Dit wordt geen normaal kerstdiner.

Volgens een recente peiling van de University of Michigan komt dat doordat tieners tegenwoordig allerlei speciale diëten proberen (veganistisch, vegetarisch, glutenvrij en paleo), en dat heeft nogal wat invloed op hoe en wat we tijdens de feestdagen eten.

De onderzoekers hielden een enquête onder 910 ouders met tenminste één kind tussen de 13 en 19. Daaruit kwamen een aantal interessante statistieken naar voren. Eén op de zes ouders meldde dat hun kind in de laatste twee jaar een dergelijk dieet had geprobeerd. De reden voor de verandering van het eetpatroon van hun kind verschilde, maar het had voornamelijk te maken met gezondheidsredenen (32 procent), een ander familielid dat een bepaald dieet volgde(29 procent), een vriend die het voorstelde (17 procent) of ecologische redenen (14 procent). Het onderzoek geeft toe dat “sommige diëten aangewakkerd worden door vrienden of de media.”

Het meest interessante was echter hoe het speciale dieet de verhoudingen veranderde tijdens de dineetjes. Meer dan de helft (51 procent) van de deelnemers zei dat het dieet van hun puberkinderen voor ruzie had gezorgd tijdens vakanties en feestdagen.

“We hoorden van een hoop mensen dat zij hier op verschillende manieren mee omgaan,” zei Sarah Clark, een van de onderzoekers, tegen Munchies. “Van ouders die twee aparte maaltijden koken (bijvoorbeeld een kalkoen en een tofukalkoen) tot ouders die flink ruzie kregen omdat ze hun kinderen dwongen gewoon alles te eten.”

De ouders gaven ook aan dat het dieet van hun kinderen voor meer problemen zorgt dan alleen wat ruzie af en toe. Zo gaf een deel aan dat ze er last van hadden tijdens het uit eten gaan met de familie (61 procent), ze langer aan het koken waren om de specifieke maaltijden te maken (55 procent), en flink meer betaalden door de hogere kosten van speciale producten (50 procent).

Families maken het hele circus van verschillende diëten over het algemeen mee zonder dat ze echt weten wat de voor- of nadelen ervan zijn. 56 procent van de ouders gaf toe dat ze zelf onderzoek hadden gedaan naar de specifieke diëten, maar Clark is skeptisch.

Op de vraag of ouders genoeg wisten om een goede keuze te maken over een speciaal dieet voor hun kind zei ze, “waarschijnlijk niet.”

“Nu meer tieners deze diëten proberen, moeten we meer onderzoek doen naar jongeren die het langere tijd volhouden, zodat we beter kunnen begrijpen wat de voordelen en risico’s daarvan zijn. Op dit moment is er namelijk nog weinig over bekend.”

Ondertussen kun je je maar beter even goed inlezen, want de kans is groot dat je tijdens het kerstdiner aan je opa moet uitleggen wat seitan is.