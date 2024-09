Dieuwertje van Spotify zou het liefst wat gaan eten met Tom Waits

Een potluck is een etentje waarbij de gasten zelf iets te eten meenemen. Sonos en Spotify hebben dit concept in een muzikaal jasje gestoken en hebben de Playlist Potluck in het leven geroepen, een diner waar jonge creatievelingen hun favoriete liedjeshun favoriete liedjes meenemen en samen genieten van goede muziek en lekker eten. Een van de mensen die bij het Playlist Potluck Dinner aanwezig is, is de 27-jarige Dieuwertje Heuvelings, bij Spotify Nederland verantwoordelijk voor zo’n zeventig playlists, waaronder de populaire Woordenschat en Mellow Bars. We spraken haar thuis over haar werk, creativiteit en de onmiskenbare band tussen eten en muziek.

Noisey: Wat betekent creativiteit voor jou?

Dieuwertje Heuvelings: Creativiteit is voor mij een manier van denken, die op alles toepasbaar is. Het is niet iets wat je op één moment hebt en dat je daardoor iets gaat maken. Het is een manier van bewuste keuzes maken. Je krijgt heel veel dingen aangeleerd over hoe je dingen moet doen in het leven en ik denk dat creatieve geesten dat in twijfel trekken en hun eigen versie van de wereld maken.

Hoe speelt creativiteit een rol in je dagelijkse leven?

Ik werk zelf de hele tijd met de creaties van andere mensen en probeer daar een goede samenstelling van te maken.

Is dat ook creatief?

Ik denk het wel. Als kok gebruik je allerlei ingrediënten om iets nieuws te maken en om het allemaal behapbaar te maken. Zo zie ik mijn playlists ook, er staan dertig miljoen liedjes op Spotify, ik probeer het behapbaar te maken om muziek te luisteren, te ontdekken of te herontdekken.

Wat zou je stoppen in een lijst die creativiteit bij mensen moet losmaken?

Er bestaat een lijst – die niet van mij is overigens – die dat doet. Het heet Creativity Boost. Het bestaat uit nummers waar artiesten heel speels met muziek omgaan en daardoor inspiratie moeten losmaken bij luisteraar. Maar het is natuurlijk bij iedereen anders. Sommigen zullen meer geïnspireerd raken door Frank Ocean of Bon Iver.

Maar jij bent de expert, wat zou jij erin stoppen?

Ik zou het instrumentaal houden, want tekst neemt een deel van de verbeelding weg. En het moet apart en spannend zijn, er hoeft niet binnen de lijntjes te worden gekleurd.

Is er een nummer dat je altijd luistert tijdens werk?

Niet echt, maar er is wel een nummer dat me altijd raakt en dat is Virile van The Blaze. De track heeft een van de mooiste clips die ik ooit heb gezien. De clip draait om twee Noord-Afrikaanse jongens in Frankrijk, die een hele intieme relatie met elkaar hebben. Ze stellen zich heel open en kwetsbaar op naar elkaar toe. Het is zo mooi, puur en lief dat ik telkens denk: dit is het enige dat telt. Die kwetsbaarheid is het begin van creativiteit.

Je bent de hele dag met muziek bezig, wat luister je op de fiets of als je thuis bent?

De Woordenschat-playlist zet ik op tijdens het fietsen, want daar krijg ik energie van. Ik bedenk me nu opeens dat ik best veel naar mijn eigen playlists luister. Ik check ook veel playlists van anderen hoor, juist om inspiratie op te doen. In openbare ruimtes wil ik overigens niet dat mijn eigen playlists opstaan. Bij ons op kantoor staan ze bijvoorbeeld bijna nooit op. Ik voel me dan verantwoordelijk voor de sfeer en als ik een geïrriteerd gezicht zie, word ik kriebelig.

Dat wordt nog heel spannend dan bij het Potluck Dinner.

Ja, ik vind het ook best spannend, haha.

Nu we het toch daarover hebben, wat verwacht je van het diner?

Ik heb er veel zin in, maar ik ben vooral heel nieuwsgierig. Ik heb werkelijk geen idee wat voor muziek de andere gasten mee gaan nemen.

Vind je dat eten en muziek bij elkaar passen?

Zeker, ik denk dat muziek je smaak en eetervaring kan beïnvloeden. Ik heb zelfs een keer een test gedaan bij MassiveMusic waar dat uit bleek. Iedereen kreeg een blinddoek om en een koptelefoon met verschillende liedjes en er moest een blinde smaaktest gedaan worden. Uiteindelijk bleken we de hele tijd hetzelfde eten te krijgen, maar het smaakte telkens anders en dat kwam dus onder andere door de muziek die we hoorden.

Wat zou jij opzetten tijdens een etentje?

Het is sowieso belangrijk om je publiek te kennen. Als je moeder op bezoek komt zet je iets anders op dan wanneer je beste vriend van de kunstacademie over de vloer is. Maar als ik voor iets universeels moest kiezen, zou ik voor soul gaan. Het is een genre dat niet veel mensen vervelend vinden en het is natuurlijk fijn wanneer mensen zich comfortabel voelen.

Met welke muzikant zou je een hapje willen eten?

Tom Waits. Als er iemand creatief en interessant is, is hij het wel. Maar waarschijnlijk komt er niet eens eten aan te pas en drinken we vooral bourbon en hebben we hele goede gesprekken.

