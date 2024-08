Dingen die iemand me had moeten vertellen voordat ik ging studeren

Omdat ik een verschrompelde ouwe lul van dertig ben, heb ik veel en lang kunnen reflecteren op alle dwaasheden uit mijn jeugd. Deze levenslessen ga ik nu met je delen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dit zijn alle dingen die iemand mij had moeten vertellen voordat ik aan mijn studie begon.



Het is oké om geen idee te hebben waar je mee bezig bent

Er wordt zoveel tijd gestopt in het overtuigen van jongeren dat een studie goed, belangrijk en noodzakelijk is voor de toekomst, dat je waarschijnlijk al in de stress schiet omdat je denkt dat je, tegen het einde van het eerste semester, je roeping moet hebben gevonden en dat je leven anders een grote mislukking is. Dat is niet waar. Natuurlijk is het belangrijk waar je uiteindelijk in afstudeert, maar over het algemeen maakt het geen reet uit. Neem de tijd en oriënteer je breed, zodat je niet te veel tijd verspilt aan dingen waar je een schijthekel aan hebt, of waar je totaal niet goed in bent.

Videos by VICE

Het is oké om te stoppen en van richting te veranderen, ongeacht hoe ver je al bent

Ik begon tijdens mijn eerste semester met een minor economie, omdat ik vroeger veel Ayn Rand las en in de gaten kreeg dat leren over kapitalisme nodig was om de wereld te begrijpen en rijk en machtig te worden. Ik ontdekte vervolgens vrij snel dat algemene economie eigenlijk gewoon wiskunde is, maar dan met geld. Ik leerde niets wat mijn intellectuele horizon verbreedde. Ik was er niet goed in en ik vond er geen reet aan. Elke tentamenperiode wenste ik dat ik dood was, zodat ik niet voor de zoveelste keer een of ander boek over de arbeidsmarkt samen hoefde te vatten. Toch vertikte ik het om te stoppen en mijn minor te veranderen naar psychologie (iets wat ik wel leuk vond en waar ik wel goed in was), omdat ik mezelf wijsmaakte dat deze studie-ervaring uiteindelijk goed en waardevol zou zijn. Aan iets nieuws beginnen leek tijdverspilling, omdat ik tijd, energie en geld in deze minor had gestoken. Het vertraagde mijn hele studie, aangezien ik een hoop voldoendes moest halen voor mijn bullshitminor.

De premier van IJsland, Geir Haarde, gaf in april 2008 een lezing bij mij op school, over hoe hij zijn ervaringen als econoom gebruikte om het land welvarender te maken. Later zou hij de enige politicus ter wereld worden die veroordeeld werd voor de wereldwijde bankencrisis van 2008.

Hoe dan ook, om het nog maar eens te herhalen: doe wat je wil, want het is toch niet zo belangrijk. Het is geen wedstrijd, want er liggen toch geen banen voor het oprapen na je studie.

Een studie zegt niets over hoe intelligent je bent

Natuurlijk is er een verband tussen de twee, maar je cijfers zijn nooit een perfecte weerspiegeling van je intelligentie. Veel slimme mensen vinden het blijkbaar moeilijk om consequent hoge cijfers te halen, terwijl hele domme mensen het voor elkaar kunnen krijgen om overal fluitend doorheen te vliegen. Daarnaast is het ook mogelijk om ‘dom opgeleid’ te worden, bijvoorbeeld als je vooral jargon leert of rijtjes moet knallen, zonder dat je ergens daadwerkelijk bewust van wordt en zonder dat je intellectueel groeit.

Er is uiteraard een belangrijk verschil tussen een kritische denker zijn en een tegendraadse klootzak. Een studie helpt je dingen te begrijpen, maar het hebben van een diploma betekent niet dat je alles begrijpt.

Ga gewoon naar colleges

Kijk, je hebt heel veel aan de ervaringen die je opdoet buiten de schoolbanken. Er is een heel universum aan persoonlijke ontdekkingen. Je komt erachter dat je een eigenzinnig, vreemd persoon bent, en je leert om daarmee om te gaan. Vaak gebeurt dat op studentenverenigingen of schoolfeesten, waar je de kans krijgt om iemand uit te schelden die je een eikel vindt. Het kan ook gebeuren tijdens het luisteren van Pink Floyd met je huisgenoten, of door je verantwoordelijkheden te vergeten door je klem te zuipen op een dinsdagmiddag. Of thuis veel blowen en tv kijken. Al die dingen zijn belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling.



Maar ga ook gewoon eens naar een college. Je hebt uiteindelijk toch een aanwezigheidsplicht, en misschien leer je wel iets.



Je krijgt scheurbuik als je geen fruit of groente eet

Vast al lang duidelijk, omdat je na de zeventiende eeuw geboren bent. Toch kan het niet vaak genoeg gezegd worden. Sommige mensen (lees: tienerjongens die net het ouderlijk huis hebben verlaten) zijn namelijk idioten. Leer koken. Het is vet beschamend als de dokter je sinaasappelsap moet voorschrijven omdat je dieet bestaat uit twee kommen pap per dag.



Maak aantekeningen met een pen, dan leer je sneller

Ik heb twaalf jaar doorgebracht op een universiteit. Eerst als student en daarna als docent. Laptops zijn bullshit. Neem een notitieblok mee naar colleges en gebruik ‘m daadwerkelijk. Schrijf ideëen of essays uit met de hand. Je brein werkt dan beter. Ik ga niet doen alsof ik weet waarom dit werkt, maar het werkt, en daar gaat het om.



Doe stomme dingen op een slimme manier

Fouten maken en domme shit doen is de beste manier om een minder verschrikkelijk mens te worden. De eerste jaren van je studie zijn bij uitstek een periode om te experimenten met het verpesten van je leven. Het geheim is om je verstand te gebruiken als je ervoor kiest om een idioot te zijn: seks mag alleen als de ander toestemt, onderzoek de effecten van alle drugs die je probeert, wees nauwkeurig met doseren en neem niets waar fentanyl in zit.



Maar bovenal: ga lekker los in je vrije tijd. Je zal er nooit mee zo van kunnen genieten als nu.