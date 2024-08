Dingen die je beter niet kan missen op TodaysArt

Komend weekend is TodaysArt in Den Haag, een festival vol performances, beeldende kunst en muziek. Met bijvoorbeeld een expositie die de naam ‘The gag reflex and other reactions towards complexity’ heeft, belooft het een experimenteel festival te worden. Algoritmes zullen hier de kunstwerken beheersen of een kotsende kunstenaar beïnvloeden. Creators selecteerde alvast een paar favorieten.

Balance From Within, Jacob Tonski. Beeld met dank aan TodaysArt.

Een bank die op één poot wankelt

Jacob Tonski zet alledaagse objecten in een andere, soms vreemde, context, waardoor het lijkt alsof de realiteit recht voor je ogen wordt gephotoshopt. In het geval van Balance From Within zweeft een antieke bank op één van zijn pootjes. De titel zegt het eigenlijk al: door een robotisch mechanisme dat binnenin de bank is verwerkt, balanceert de sofa. Het idee is dat het werk op de omgeving reageert, maar als je een flinke duw tegen de balancerende bank geeft, klettert het hele kunstwerk gewoon in elkaar. Niet doen dus.

22 + 23 September, Koninklijke Schouwburg.

Een holografische popster

Hatsune Miku is een hologram van een Japans meisje dat met lange turkooizen staarten en in minirok op het podium staat. De bekende virtuele popster geeft concerten over de hele wereld en voor TodaysArt doet ze een speciale performance. In deze Nederlandse premiere van Still be Here vind je waarschijnlijk minder gillende tieners dan bij een standaard concert van Miku, want de show tijdens TodaysArt is vooral een kunstperformance. De popster bevraagt in deze perfomance haar identiteit. Voorafgaand aan de show is Miku namelijk door haar vele fans in elkaar is geknutseld, die online konden meewerken aan nieuwe songteksten, danspasjes en outfits.

22 + 23 September, Theater aan het Spui.

Een zwevende waterdruppel

Het kunstenaarsduo Evelina Domnitch en Dmitry Gelfand maakten een zwevende waterdruppel – en dit was zeer waarschijnlijk heel ingewikkeld. Ze schakelden de hulp in van een natuurkundige in akoestiek en een rekenkundige kunstenaar. Voor Force Field gebruikten ze een techniek van NASA waarmee je met geluidsgolven dingen kan laten zweven. Echt begrijpen hoe die druppel zweeft is lastig, maar ernaar kijken is gelukkig een een stuk makkelijker en is bovendien heel fascinerend.

22 + 23 september, Theater aan het Spui.

Happy or Not, Jonas Lund. Beeld met dank aan TodaysArt.

Een genadeloze muur van kritiek

In een van zijn eerdere werken, Away On Vacation, laat Jonas Lund een werk zien waarbij hij zijn computer om de week een tekening liet maken, terwijl hij zelf op vakantie was. Het was zijn reactie tegen het feit dat iedereen altijd maar beschikbaar moet zijn om mails beantwoorden. Op TodaysArt laat Jonas het werk Happy or Not zien, waarbij hij het publiek uitnodigt om een reactie achter te laten, om te laten weten of hun festivalbezoek een beetje leuk was. Het is een reflectie op hoe de hedendaagse kunstwereld met omgaat met waarde en kritiek. Hiernaast staat een videoinstallatie over feedbacksystemen, machtsstructuren en geluk. Jonas gebruikt algoritmes, big data en machine learning om deze systemen te onderzoeken.

Een DJ die van glijbanen houdt

Torus is het alter ego van DJ, kunstenaar, grafisch designer, modeontwerper, producer – ofwel duizendpoot – Joeri Woudstra, die we laatst nog spraken in het bijzijn van een Furby. Geïnspireerd door alles, draait DJ Torus ook alles. Van Mariah Carey tot obscure clubmuziek en trance, om zo popmuziek te ontleden en tot nieuwe inzichten te komen. Vrijdag sluit hij de avond af, en dat is best een reden om te blijven hangen.

22 September – 00:00, Koninklijke Schouwburg | 01 | Main

Red Horizon, Gabey Tjon a Tham. Beeld met dank aan TodaysArt.

Echo’s, algoritmes en tennisballen

In de expositie Locating ArtScience draait alles om automatisering. De kunstenaars gebruiken algoritmes en complexe technologieën om geluidsinstallaties, echo-sculpturen en hypnotiserende patronen te ontwikkelen. In sommige gevallen heeft de kunstenaar de controle compleet uit handen en meer beheerst het algoritme het hele kunstwerk. Wat bijvoorbeeld leidt tot mechanische choreografieën waarbij led-lampen een onvoorspelbaar patroon creëren. Of een lading tennisballen die met een rotvaart tegen de muur smakken.

Op vrijdag 22 september is er om 16.30 een lezing en paneldiscussie, waarbij de kunstenaars aanwezig zijn.

Tot en met 23 september, The Grey Space in the Middle

The Stranger, Technoflesh. Beeld met dank aan TodaysArt.

Een rare snuiter

The Stranger is een installatie van Technoflesh, de studio van Simone C. Niquille. Met haar werk onderzoekt ze hoe identiteit gerepresenteerd kan worden zonder een echt lichaam te hebben. Voor het werk The Stranger gebruikte ze motion capture, om de beweging van een persoon op te nemen. Van zo’n opname heeft Technoflesh een 3D-animatie gemaakt. Dit deed ze eerder al voor het videowerk The Fragility Of Life, waar een animatie van een naakte man een viool bespeelt.

BONUSTIP VOOR DE STERKE MAAG

Screenshot uit Gag reflex / I wanna puke in heaven, door Josefin Arnell. Link: https://vimeo.com/205238465

Lachen tot je ervan moet kotsen

I wanna puke in heaven is een vrij letterlijke vertaling van de titel van de expositie ‘The gag reflex and other reactions towards complexity’. Het onderschrift van het werk is “3 teenagers laugh to produce endorphins – the brain’s “feel-good” chemicals – while throwing up their binge eating until there’s is nothing left.” En dat is precies wat er in de video gebeurt, tien minuten lang. Klikken is op eigen risico.

TodaysArt is op 22 en 23 september op verschillende plekken in Den Haag. Op de website van het festival lees je meer.