Dingen die je moet weten als je voor het eerst gaat festivallen

Check al onze verhalen en video’s over festivals op deze pagina.

Te lui om te lezen? Je kunt dit artikel hieronder ook beluisteren!

Videos by VICE

Ondanks mijn babyface, voorliefde voor felgekleurde sneakers en het feit dat ik in ongeveer elke zin het woord ‘chill’ gebruik, ben ik eigenlijk best oud. Oké, als je dol bent op relativeren is 26 niet per se bejaard, maar als je rekent in feestjaren ben ik zowat antiek. Mijn katers duren tegenwoordig drie dagen en als ik achttienjarigen tegenkom in de club, voelt het alsof ik mijn eigen sterfelijkheid in de bek kijk.

Hoewel het verglijden van de tijd absoluut nadelen heeft, heb ik door de jaren heen ook belangrijke lessen geleerd. Zoals wat je allemaal wel en niet moet doen om ongeschonden een festivalweekend door te komen. Ik ga mezelf geen festivalgoeroe noemen, maar mocht iemand anders me zo zien, dan is dat zo.

Het festivalseizoen begint nu, en het kan geen kwaad om je erop voor te bereiden. Gelukkig voor jou heb ik het meeste werk al gedaan.

Koop geen drugs van willekeurige figuren op het festivalterrein

Het ene moment heb je de tijd van je leven. Je staat te fistpumpen op een Dua Lipa-remix in de 24-uurs-tent en werpt verleidelijke blikken naar je nieuwe beste vriendin Sara. Vervolgens slik je iets wat volgens die guy bij de dixi’s mdma moet zijn, maar in werkelijkheid speed met laxeermiddel is. Nu zit je te knarsetanden en is je reet ontploft. Sara wil je vriendin niet meer zijn. Terecht.



Maak deze fout niet. Als je drugs wil gebruiken op festivals, koop ze dan van tevoren van iemand die je vertrouwt. En als je echt wil weten wat je snuift of slikt, laat je drugs dan testen bij een test- punt. Koop je drugs ook niet te lang van tevoren, want dan zijn ze op voordat het festival begint.

Foto door Chris Bethell

Ga niet voor het eerst lsd gebruiken

Er bestaan een hoop uitstekende plekken om voor het eerst hallucinerende middelen te gebruiken. Midden op een drassig grasveld bij een optreden van de Foo Fighters is daar geen goed voorbeeld van.

Investeer in een fatsoenlijk luchtbed

Vanuit je comfortabele bed kun je denken dat het prima is om vijf dagen op een yogamatje te slapen met een t-shirt als kussen. Dat is niet zo. Op dag twee voelt het alsof je rug eigenlijk bij iemand van 85 hoort. Investeer in zo’n dubbeldik twee- persoonsluchtbed met automatische pomp. Zo duur zijn die niet, en drie tientjes is een kleine prijs om te betalen voor comfort en een goed humeur.

Zet je tent niet in een kuil

Doe het gewoon niet, want het gaat geheid regenen.

Foto via Flickr

Neem dom veel babydoekjes, tentharingen, flesjes water en sokken mee

Deze dingen lijken misschien een over- bodige luxe, maar ze zijn absoluut nood- zakelijk om ongeschonden een festival door te komen. Koop sowieso twee of drie pakken babydoekjes, om je reet mee af te vegen en je oksels te wassen (niet noodzakelijk in die volgorde). En je hebt altijd meer sokken nodig dan je denkt, zeker als je zeven uur achter elkaar hebt rondgebanjerd over het terrein en je sneakers een soort zwembadjes vol zweet zijn geworden.

Hoedjes

Een festival is de enige plek waar een hoed een acceptabele accessoire is. Als je een café binnenloopt met een fedora op je knar, verlies je vrienden. Maar op Wildeburg is het helemaal prima, of zelfs goed. De zon schijnt en je haar is vet, dus neem gewoon een hoedje mee.

Probeer niet ergens af te spreken met mensen

Wat dacht je: dat je op je dooie gemakje het terrein op loopt, een paar vrienden whatsappt om elkaar “aan de zijkant van de Bravo” te ontmoeten, en je met z’n allen patat gaat eten om daarna gezellig Tame Impala te kijken? Zo werkt het dus niet. Niemand heeft bereik en de festivalplattegrond is onbegrijpelijk. Je kunt het beste gewoon bij je vrienden in de buurt blijven, anders loop je zo drie uur door de modder te banjeren, terwijl je telefoon nog twee procent heeft en je wanhopig schreeuwt: “IK KAN JE NIET VERSTAAN. KOM NAAR DIE ENE GROTE SPIN!”

Foto door Ruby Lott-Lavigna

Seks? Doe het niet!

Festivalromantiek kan leuk en opwindend zijn. Het is heerlijk dat je op onverklaarbare wijze ineens iemand leuk vindt die op blote voeten loopt en op een didgeridoo speelt. Maar seks op festivals is ranzig. Waarom zou je vrijwillig een vreemde die al vijf dagen niet gedoucht heeft laten klaarkomen op jouw slaapzak? Probeer geen seks te hebben. Als het onverhoopt toch gebeurt, prima. Maar als het niet gebeurt: wees blij.

Probeer niet ongesteld te zijn

In 2015 was ik op een festival en ongesteld. Het ging eigenlijk prima, tot ik op een gegeven moment per abuis aan het freebleeden was geslagen. Als dat jouw ding is, ga ervoor. Maar als je de pil slikt, neem er dan voor de zekerheid een paar tegelijk. Is dat medisch verantwoord? Vast niet. Maar een bebloede hotpants is ook niet alles.

Gun jezelf een dag of twee voordat je weer moet werken

Twee jaar geleden ben ik na een vijfdaags festival heel hard over straat gaan rennen omdat ik paranoïde was en dacht dat iemand me achtervolgde. Dat was helemaal niet zo. Daarom raad ik je aan om na een festival een paar dagen vrij te nemen om tot rust te komen. Als je te snel weer aan het werk gaat, is de kans aanwezig dat je rare dingen gaat doen. Zit je ineens te janken op het toilet. Gênant.

Koop een lijpe berg eten voor als je weer thuis bent

Als je terugkomt van een festival, wil je niet je huis uit hoeven. Er is daar een werkende douche, een heus bed en een oven waarin eten gaar wordt. Bespaar jezelf die lijdensweg naar de supermarkt, en zorg ervoor dat de kasten en vriezer uit- puilen met een walgelijke hoeveelheid voedsel. Vergeet de koude blikjes cola en de roombroodjes niet!

Wil je meer van dit? Volg ons dan ook op instagram.