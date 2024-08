Dion werkt als duiker in de haven van Rotterdam

“In Rotterdam wordt het geld verdiend, in Den Haag wordt het verdeeld en in Amsterdam wordt het uitgegeven” is één van de vele gevleugelde Rotterdamse uitspraken. Waar wordt dat geld dan verdiend in Rotterdam? In de haven natuurlijk. De grootste haven van Europa is voor de onoplettende voorbijganger misschien erg grijs, de personen die er werken zijn juist heel kleurrijk. Discovery heeft besloten deze figuren in de schijnwerpers te zetten in hun serie De Haven van Rotterdam.

De serie laat het zware en zeer diverse werk in de haven, die nooit tot rust lijkt te komen, zien. Van loodsen en kraanbestuurders tot sjorders en duikers, elk aspect van het werk in de haven komt aan bod. Zo kunnen we eindelijk een kijkje achter de schermen nemen van de ‘ware helden van de haven’. Want hoewel iedereen weet hoe belangrijk de Rotterdamse haven is voor ons land en Europa, weet bijna niemand wat daar nou allemaal bij komt kijken. Daarom maakte Discovery deze serie, en daarom praatten wij met Dion, die als duiker in de haven werkt.

Hoi Dion, hoe ben je in de Rotterdamse haven terecht gekomen als duiker?

Dion: Ik zat eerst in militaire dienst en daar wilde ik graag uit. Toen kreeg ik een tip van een officier dat ik contact moest gaan leggen met het bedrijf Smit. Dat heb ik dus gedaan, alleen hij bedoelde een andere Smit dan die ik heb gebeld. Ik had nog nooit gehoord van dit bedrijf, maar toentertijd moest je nog doorverbonden worden, en van het een kwam het ander. Zodoende kwam ik dus bij duik- en bergingsbedrijf W. Smit BV te werken en ben ik nooit meer weggegaan. Eigenlijk is het dus puur toeval.

Wat doe je allemaal als duiker?

Het is een heel breed beroep. We zijn eigenlijk een beetje een allesbedrijf. Als het hoofd onder water moet, dan doen wij het. Ik doe dan ook van alles: van het aandraaien van boutjes, het inspecteren van kades en schepen, en het bergen van schepen en auto’s tot aan bodemonderzoek en demonstratieduiken bij de Wereldhavendagen. Het is niet altijd mooi en schoon werk, het is vaker best wel smerig — we doen bijvoorbeeld ook de rioleringen. Overigens niet alleen in de haven, we kunnen overal in Nederland worden ingezet.

Hoe ziet een gemiddelde dag voor jou er dan uit?

Ja dat verschilt dus ook heel erg. Vandaag moeten we bijvoorbeeld een sluis schoonmaken en renoveren. Dan ben ik eigenlijk een soort onderwaterstofzuiger en moet ik de bodem schoonmaken. Het zou een redelijk rustig dagje worden, maar dan blijkt die bodem toch zo vies dat we uiteindelijk weer aan het rennen, springen en vliegen zijn. De werktijden verschillen ook erg. Vaak wil een klant dat we om zeven uur ’s ochtends beginnen en dan is het nog de vraag hoe lang het rijden is. Ik heb ook wel eens in Den Helder moeten werken, dan kun je om half vijf al gaan rijden. En het gebeurt vaak dat je gewoon tot zeven uur ’s avonds doorwerkt, dus ja, reken maar uit.

Soms heb je ook van die dagen dat je weet dat je keihard moet werken en dat het zwaar gaat worden — dan wordt het vaak ook laat. Ook zijn er dagen waarop je midden in het centrum een inspectie moet doen en dan kun je van alles tegenkomen. Brommers, fietsen… Je weet vaak wel wat voor werk je gaat doen, maar je weet nooit wat je tegen gaat komen. Een gemiddelde dag omschrijven kan dus eigenlijk niet echt.

Wat is het vetste dat je bent tegengekomen?

Nou, dat was toevallig vandaag! Echt waar, we vonden net een oud geldkistje met allemaal guldens en rijksdaalders erin. Dat vonden we in een sluis. Verder vind je weleens een gestolen kluis, die ze dan in een sloot hebben gegooid. Alles wat een mens weggooit kom je weleens tegen. Er zit heel veel gekkigheid tussen.

Is continu onder water werken niet gevaarlijk?

Eigenlijk draait alles om communicatie. Als ik een inspectie doe bij een schip, zeker een buitenlands schip, dan is de communicatie het grootste probleem. We hebben altijd checklijsten die je samen met de kapitein en hoofdmachinist doorneemt. Dan sluiten we alles kort en lijkt alles veilig, maar dan nog kan het gebeuren dat een of ander persoon aan boord denkt “joh, ik ga dit effe testen” en bijvoorbeeld de motor weer aanzet. Bij mij is het nog nooit echt goed fout gegaan, maar ik heb wel eens zulke missers meegemaakt. Dan moet je echt snel het water uit en weer even met het team bellen. Dan kun je iemand wel de nek omdraaien van woede, omdat er gewoon niet goed geluisterd is. Wij zitten soms echt bij bewegende delen en als je dat niet snel genoeg doorhebt kun je wel iets kwijtraken. Dat soort dingen wil je natuurlijk niet meemaken.

Dion aan het werk in de haven tijdens de Wereldhavendagen

Ben je weleens bang of zenuwachtig?

Ik ben nooit echt bang, maar je bent je wel bewust van de gevaren. Als je gewoon blijft nadenken komt het wel goed. Je moet alles goed in de gaten houden en blijven monitoren. Daarnaast heb ik volledig vertrouwen in mijn team. Je moet sowieso een beetje een stoere jongen zijn. Dit werk is niet voor iedereen weggelegd.

Wat vinden je vrienden en familie van je werk?

Mijn twee zoontjes vinden het allemaal prachtig. Verder vinden veel vrienden het wel grappig en willen ze weleens mee naar de Wereldhavendagen, maar toch hebben de meesten geen idee wat ik nou precies doe. Je kan ze wel dingen vertellen en dan zie je ze knikken, maar je ziet dat ze het niet echt begrijpen. Het blijft nou eenmaal een apart beroep. Als een elektricien tegen mij begint over systeemkasten, dan snap ik er ook niks van.

Maar goed dat in De Haven van Rotterdam alles wordt uitgelegd!

Ik vind het sowieso heel leuk dat er aandacht aan wordt geschonken. Ook aan het duiken in het bijzonder. Veel mensen zijn bekend met sportduiken, maar niet met beroepsduiken. Dat is echt een vak apart. Met zo’n programma wordt het toch wat duidelijker. Ik denk ook dat het voor veel mensen interessant is om te zien. Dus ja dat vind ik zeker wel leuk.

Jullie worden door Discovery omschreven als de ‘ware helden van de Rotterdamse haven’, zie je dat zelf ook zo?

Vaak noemen de schippers ons hun helden. Zij hebben natuurlijk een strak vaarschema en als er iets mis is, zijn we 24 uur per dag beschikbaar. Als ze veel vertraging hebben, kost dat gewoon bakken met geld. Als wij snel ter plekke zijn en hen snel helpen kost het hen minder geld. Dus ja, dan snap ik wel dat ze ons hun helden noemen. Het is voor mij natuurlijk gewoon werk, en dat probeer ik gewoon zo goed mogelijk te doen, maar het is natuurlijk wel leuk als je wat waardering krijgt.

Vind je dat je genoeg waardering krijgt?

Over het algemeen wel, maar er zijn ook genoeg mensen die het totaal niet waarderen. Als ik in een woonwijk sta en een hoop herrie maak dan komen ze nog net niet met knuppels naar buiten om je voor je harses te slaan. Maar goed, dat hoort ook een beetje bij. Ik ga in ieder geval elke dag met plezier naar m’n werk.

Wat vind je het leukst?

Poeh… De uitdaging misschien wel. Ook omdat we onderling een beetje een wedstrijd ervan maken. Je houdt elkaar daardoor ook scherp. Maar het allerleukst is eigenlijk dat geen één dag hetzelfde is. Je weet namelijk nooit wat je onder water tegenkomt.

De Haven van Rotterdam is vanaf zondag 12 november om 21:00 uur te zien bij Discovery.