Disclosure neemt eventjes pauze

Het Engelse house-duo Disclosure laat in een handgeschreven brief weten “het grootste deel van het komende jaar een time-out te nemen en te gaan genieten van welverdiende rust.”

De broers willen voorlopig alleen werken aan een nieuwe editie van hun festival Wild Life en een paar andere speciale projecten die ze nog even geheim houden. Guy en Howard Lawrence vertellen in hun brief daarnaast dat ze al sinds hun tienerjaren met dit project bezig zijn, waarbij ze hun fans bedanken voor alle support.

Videos by VICE

Afgelopen jaar brachten ze de EP Moog For Love uit, maar een vervolg op de albums Settle en Caracal laat dus nog even op zich wachten.