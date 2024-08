‘Disco Avengers’ van Cartiez is de ultieme themesong voor een oude cartoon

Terwijl ik op het kantoor krampachtig onder een ventilator hang en een eindeloze mailbox probeer leeg te werken, denk ik weemoedig terug aan de tijd dat ik nog kind was. Toen ik op voetbalpleintjes nog schaafwonden verzamelde, naar het zwembad ging of soms dagenlang tekenfilmmarathons hield. De aanleiding voor deze nostalgie-aanslag is dat ik al de hele ochtend Disco Avengers – waarvan de clip hier in première gaat – op repeat heb staan. De nieuwe single van Lefensman Cartiez neemt me op een gewelddadige manier terug naar mijn jeugd. De vintage drumcomputer, glamrockerige riffs en synthesizermelodieën doen me denken aan de themesongs van bijvoorbeeld Captain Planet, Ninja Turtles en Thundercats. Ik ga ongetwijfeld als een oude lul klinken, maar fuck, dat waren nog eens tijden. Bekijk de clip van Cartiez hierboven.

‘Disco Avengers’ is de eerste single van Cartiez’ debuutalbum ‘De Wereld is Gelogen’ dat na de zomer uitkomt.