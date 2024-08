Disney heeft stilzwijgend een #MeToo-scène uit Toy Story 2 verwijderd

Veel oude Pixar-films, zoals Toy Story en Monsters en co., laten bij de aftiteling zogenaamde mislukte scènes zien, waarbij de personages per ongeluk hun tekst verkeerd zeggen of er iets anders totaal in de soep loopt. Ook zijn het weleens korte interviewtjes waarin ze met typische Hollywood-clichés spelen, zoals Meneer Aardappelhoofd die zijn agent opbelt omdat hij niet meer samen met dat andere stomme speelgoed wil acteren, of kleine groene monstertjes die opscheppen dat ze net een rol in een tandpastareclame hebben bemachtigd.

Een van deze bloopers ontbrak in de nieuwste versie van Toy Story 2 – die op 4K blu-ray en als digitale download werd uitgebracht – ontdekte Rereleasenews.com vorige maand. Het gaat om een korte scène met Stinky Pete, de slechterik uit de film, en twee barbiepoppen. De scène laat een scenario zien waarvan we dankzij de #MeToo-beweging weten dat-ie helaas geregeld in de echte filmwereld plaatsvindt.

“Dus jullie zijn een identieke tweeling?” vraagt Stinky Pete gniffelend aan de twee poppen. “Ik kan jullie wel een rolletje in Toy Story 3 bezorgen.” Ondertussen pakt hij de hand van een van hen vast. Dan beseft hij ineens dat hij ‘gefilmd’ wordt en stuurt hij ze snel weg – maar niet zonder nog even naar hun achterste te kijken. Je kan de scène hier bekijken, rond 03.29.

Toy Story 2 kwam uit in 1999, toen seksueel wangedrag op de werkvloer nog lang niet zo openlijk werd besproken als nu. De scène zat wel nog in de blu-rayversie uit 2010, maar voor de meest recente uitgave van de film is-ie stilletjes verwijderd.

Pixar zelf heeft ook al eens een #MeToo-aanvaring gehad. John Lasseter, hoofd animatie bij Disney en de regisseur van Toy Story 2, nam eind 2017 ontslag nadat hij “misstappen” had begaan. Een Pixar-medewerker zei tegen The Hollywood Reporter dat hij vrouwen zou hebben “vastgegrepen en gekust”, en “opmerkingen over hun uiterlijk” zou hebben gemaakt. Voordat hij zich terug had getrokken, liet Lasseter in een brief aan de werknemers weten dat hij zich wilde verontschuldigen voor deze “fouten”, en erkende hij dat mensen zich door hem “niet gerespecteerd en ongemakkelijk” hadden gevoeld.

Disney, dat Pixar overnam in 2006, heeft een lange geschiedenis wanneer het aankomt op het achteraf censureren van films – daarbij ging het vooral om controversiële scènes die met ras of seks te maken hebben. Zowel Pixar als Disney wilde niet toelichten waarom ze deze scène hebben verwijderd. In ons verzoek wezen we erop dat de scène wel degelijk nog te zien was in de officiële bloopercompilatie van Disney UK op YouTube, maar toen we later opnieuw contact opnamen bleek het alsnog te zijn verwijderd. Ook daar wilden ze geen commentaar bij leveren. We hebben ook contact gezocht met Amazon en Apple, om te vragen of zij de aanpassing hebben doorgevoerd, en van hen hebben we op het moment van publiceren evenmin een reactie ontvangen.