Is er nou serieus een start-up die bomen wil vervangen met een ademapparaat?

Als je je de laatste tijd vooral bezig hield met je zorgen maken over kernoorlogen, afstervende regenwouden, en klimaatverandering, hou daar dan eventjes mee op, wil je? Er is een nieuw apparaat dat ons allemaal gaat redden.



Treepex (ben ik de enige die meteen aan een potje Tipp-ex moet denken?) is een klein buisje dat je aan je mond en neus vastmaakt zodat je van de vervuilde lucht die je ademt weer schone lucht kunt maken. De Lasha bedenkers Kvantaliani en Bacho Khachidze beweren dat dit ding voor schone lucht kan zorgen als onze bossen dat niet meer kunnen omdat ze afsterven door onze nalatigheid en hebzucht.

Er is nog geen lanceerdatum, geen informatie over hoe duur ‘ie wordt en we konden niet eens bevestigen of het ding echt bestaat. Maar Treepex is op zijn minst een symbool van onze dystopische toekomst. Een toekomst waarin we allemaal met een zuurstofmasker naar de appie moeten.

Volgens de uitleg in de video gebruiken wetenschappers crispr, een populaire techniek waarmee genen aangepast kunnen worden, om “DNA uit bomen te halen waarmee de cellen die fotosynthese verzorgen worden gereproduceerd.” Ze stoppen deze cellen dan in een apparaat om het proces waarbij van koolstofdioxide zuurstof wordt gemaakt na te bootsen. Elk patroon dat je in dat ding stopt maakt evenveel zuurstof als een volwassen boom.

“Adem je eigen bos,” zegt de alwetende stem in de video.

En natuurlijk is er een app. De Treepex-app meet hoeveel koolstof je hebt omgezet in zuurstof en herinnert je er aan als je het patroon moet vervangen, zodat je altijd frisse, schone lucht in je longen hebt.

Het is moeilijk te zeggen of dit allemaal wel ergens op slaat – crispr is nog erg nieuw en het is mij niet bekend of het ook mogelijk is om er op grote schaal boomcellen mee te maken. Ik weet ook niet of het apparaat überhaupt echt is: ik heb het bedrijf gemaild en getweet, en heb een demomodel besteld, maar heb nog niks van ze gehoord.

Het lijkt er op dat Kvantaliani en Khachidze al een tijd in de milieu-techsector werken. Ze hadden vorig jaar een project waarmee mensen een boom konden planten waarna ze met een app konden kijken hoeveel koolstof ze hadden gecompenseerd. Khachidze vertelde aan de Huffington Post dat het niet zoveel opgepikt werd als hij had gehoopt.

“Helaas was er niet genoeg interesse voor deze manier, dus besloten we het op een andere manier aan te pakken,” zei hij.

Dit soort manieren om ’s werelds grootste problemen op te lossen gaan vaak verschrikkelijk op hun snufferd omdat niemand deze dingen wil gebruiken omdat ze ontzettend onhandig zijn in het dagelijks gebruik.

Maar sta er vooral even bij stil hoe fucked up het is dat we dit ding misschien echt nodig gaan hebben.

