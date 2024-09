Voor maar € 7000 maakt deze start-up mensen weer jong met shots tienerbloed

We voelen ons allemaal wel eens moe, uitgeblust of overwerkt. De Amerikaanse start-up Ambrosia heeft een nogal bijzondere aanpak ontwikkeld om dat tegen te gaan. Ze pompen je gewoon – letterlijk – vol met tienerbloed. Tegen een schappelijk prijsje van $ 8000 per keer. Ze hebben inmiddels zo’n 100 klanten van middelbare leeftijd, die met bloedtransfusies symptomen van ouderdom tegen willen gaan.

Het concept is heel simpel. Tegen betaling van acht ruggen krijg je een transfusie met bloedplasma van iemand onder de 25 jaar. Dit zou een enorm verjongend effect hebben, zo bleek uit onderzoek op muizen. En wat zagen die muizen er goed uit.

Jesse Karmazin, oprichter van Ambrosia, was overtuigd en besloot het als een eigentijdse graaf Dracula ook met mensen te doen. Volgens hem zou het werken als een trein. “Ik wil niet zeggen dat het een wondermiddel is, maar er iets interessants aan tieners. Iets in jong bloed lijkt het verouderingsproces terug te draaien,” zei hij.

Het richt zich vooral op mensen van boven de 35 met vermoeidheidsklachten. Al na één transfusie van twee liter bloedplasma zouden die mensen zich een stuk beter voelen. Maar volgens veel anderen slaat dit echt als een lul op een drumstel.

Er is namelijk wel een dingetje met het leegtappen van je puberneefje: er is geen enkel bewijs dat het op mensen werkt. Dat mensen zich fitter voelen na zo’n transfusie, kan door van alles komen. Wishful thinking, ook wel bekend als het placebo-effect, is de hoofdverdachte.

Normaal gesproken heb je bij een experiment een testgroep en een controlegroep. Ambrosia doet daar niet aan. Als jij $8000 lapt, krijg jij gewoon zo’n zak puberplasma aan je arm, en dan zul je zien dat het werkt. Een controlegroep met mensen die een placeboplasma krijgen is voor watjes.

Je moet dus betalen om aan het ‘onderzoek’ mee te mogen doen, en flink ook. Dan weet je dus zeker dat je alleen die mensen in je onderzoek krijgt die veel over hebben voor verjonging. En tsja, zegt Karmazin, als je zoveel geld betaalt om mee te mogen doen, is het toch oplichterij om je een placebo te geven?

Ok, dus dat onderzoek van Ambrosia deugt eigenlijk gewoon niet. Zit er wel een toekomst in dit soort vampiertherapie? Een paar wetenschappers hebben dat onderzoek met muizen op een andere manier gedaan, en daaruit bleek juist dat het totale onzin was.

Het oorspronkelijke onderzoek naaide twee muizen aan elkaar, zodat hun aderen aan elkaar zouden groeien. Lekker luguber. Het resultaat van deze muizenvariant op de human centipede was dat de oudere beestjes minder last kregen van ouderdomsklachten. Maar door de manier waarop die beestjes aan elkaar genaaid waren, deelden ze niet alleen elkaars bloed. Ze maakten ook gebruik van elkaars organen.

Niet helemaal eerlijk dus, om te zeggen dat bloed van jonge muizen een soort wondermiddel zou zijn voor oudere beestjes. Een andere groep onderzoekers gaf een groep jonge en oude muizen daarom transfusies met elkaars bloed. Naast dat dit voor de muizen waarschijnlijk aanzienlijk minder naar was, bleek het effect van het jonge bloed op oude muizen ook nog eens nihil.

Er wordt de laatste jaren volop geëxperimenteerd met jong bloed als verjongingsmiddel. Misschien komen we er op den duur achter dat bloed van tieners op een bepaalde manier verjongend werkt, maar hebben we het gewoon nog niet ontdekt. Voorlopig is het dus nog even niet de bedoeling dat je je tanden in de nek van een middelbare scholier zet als je een keer moe bent, sorry.