Dit bedrijf geeft je bijna 100.000 euro om een beter Facebook te bouwen

Het waren een aantal lastige maanden voor Facebook. De ellende van de socialreus begon na de Amerikaanse verkiezingen, toen alle verhalen over nepnieuws naar buiten kwamen verspreiden van nepnieuws. Niet lang daarna werd ook bekend dat Cambridge Analytica gebruikersdata had ingezet voor supergerichte verkiezingsadvertenties, werd het bedrijf beschuldigd van het aanwakkeren van genocide in Myanmar en als klap op de vuurpijl moest Facebook-CEO Mark Zuckerberg twee dagen lang voor het Amerikaanse Congres getuigen over hun databeleid.

Het bedrijf probeert zijn misstappen nu goed te maken door met nieuwe privacytools te komen. Maar veel gebruikers, waaronder ik, waren het zat hoe Facebook met hun gegevens omging en verwijderden hun profiel. Maar wat als er een manier is om van de voordelen van Facebook te genieten zonder dat je privacy gevaar loopt.

Dit is de reden waarom start-up-incubator Launch de Open Book Challenge in het leven heeft geroepen. De incubator belooft zeven startups ongeveer 100.000 euro startkapitaal om een alternatief voor Facebook te ontwikkelen.

“Alle communies en sociale producten hebben hun tijd op het internet gehad, van AOL tot MySpace, en meestal worden ze niet offline gehaald door de overheid – ze worden langzaam vervangen door een beter product,” schreef Jason Calacanis in een blogpost. Calacanis is een angel investor en de CEO van Launch. “Laten we een alternatief voor Facebook maken.”

Er zijn volgens Calacanis al twaalf teams die om een van de prijzen strijden, maar hij hoopt dat dat er honderd zijn voordat de deadline op 15 juni verstrijkt. Het belangrijkste doel is om een “sociaal netwerk met miljarden gebruikers te maken dat Facebook vervangt.” De inzendingen moeten aan vijf belangrijke criteria voldoen: de privacy van gebruikers moet beschermd zijn, de democratie moet beschermd worden tegen “kwaadwillenden”, mensen moeten niet verslaafd raken aan de dienst, de verspreiding van foutieve informatie moet worden tegengehouden en “de vrijheid van meningsuiting moet gewaarborgd worden, terwijl misbruik wordt ingeperkt.”

“Niemand weet precies hoe we Facebook gaan vervangen,” schreef Calacanis. “Veel mensen vinden dat het winnende team niet alleen de basis moet bouwen waar Facebook groot mee geworden is. Ze moeten ook een nieuwe ervaring bieden die gebruikers enthousiast maakt om over te stappen. Anderen geloven dat het totaal iets nieuws moet worden.”

Na 15 juni selecteert Calacanis twintig finalisten die drie maanden begeleidt worden met hun project. Daarna worden zeven winnaars geselecteerd. Zij krijgen allemaal bijna 100.000 euro en mogen vier maanden bij Launch werken aan hun site.

Facebook vervangen is natuurlijk op zich een nobel doel. Maar mensen over laten stappen op een alternatief – zoals Hyven.nl deze week nog probeerde – is toch wel een stuk moeilijker dan het lijkt.

