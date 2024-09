Dit bedrijf perst de as van overleden mensen in vinylplaten

Het lijkt misschien heiligschennis, maar een groep creatievelingen in Groot-Brittannië hebben een originele manier bedacht om overleden geliefden te herdenken. En dan wel eentje die niet alleen gebruik maakt van foto’s, opgenomen geluiden of uitgestrooide as, maar een combinatie van alle drie.

Ze persen namelijk menselijke as in vinylplaten. Het bedrijf van Jason Leach, And Vinyly, kreeg voor het eerst media-aandacht met deze methode in 2010, als een letterlijke manier om een deel van de doden te behouden met iets dat je aan ze doet denken.

Deze YouTube video, met de naam Hearing Madge en gemaakt door Aeon Video, portretteert het persen van de as op platen als zowel een “vreemde nieuwigheid” als een “dierbare herinnering.” In plaats van bijvoorbeeld het uitstrooien van de as over zee, wordt de as in de groeven van een ruwe vinylplaat gedrukt, voordat het in contact komt met de borden van de persen.

Hoewel het geluid hierdoor minder helder wordt, is dat juist het hele punt: het “gekraak” dat je hoort komt van de stukjes as die een overleden persoon maakt bovenop het oorspronkelijke geluid zelf.

Het bedrijf biedt ook RIV – Rest in Vinyl – kunst aan, waaronder de naam en levensduur van de gecremeerde geliefde, of een portret geïllustreerd met de as gemixt door de verf.

“Het is allemaal wat interessanter dan een urn op je plank,” zei Leach ooit.