Dit collectief maakt custom pornovideo’s voor moordfetisjisten

Best Deaths is een community vóór en door moordscène-liefhebbers. Ze maken ‘death performance videos’ – zo noemen ze het zelf – maar je zou het ook kunnen omschrijven als doorgeslagen horror, neppe snuff-films of horrorporno. In tegenstelling tot de korte sterfscènes in Hollywood-films, zijn de moorden in deze films breed uitgemeten. De scenario’s zijn nóg creatiever, soms volslagen absurd en hebben een homo-erotisch tintje.

De site Best Deaths begon als een hobby-project van een stel vrienden die zelf korte horrorfilms maakten, waarin ze elkaar regelmatig vermoordden. Rond 2005 gingen ze samenwerken met een groep die meer fetisj-achtige films maakte. De korte films werden steeds extremer en samen met de nieuwe groep begonnen de vrienden onder de naam ‘Best Deaths’. Voor slechts 500 dollar kun je er een film op maat laten maken. Je kunt kiezen uit een lijst met acteurs en zelf bepalen hoe de karakters doodgaan, bijvoorbeeld door messteken, verdrinking of verstikking.

Ik sprak met Victor van het collectief en vroeg hem hoe en waarom ze doen wat ze doen.

VICE: Zijn de video’s populair?

Victor: Jawel. Ik denk omdat er weinig video’s zijn met zo’n thema. Ik denk dat mensen niet zo specifiek gericht zijn op de moorden zelf, maar het meer zien als een soort fetisj. Misschien hebben ze wel voetfetisjen, navelfetisjen maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze houden van kijken naar mensen die worden opgehangen, gewurgd, noem maar op.

Oké, dus hoewel het vooral om de moorden gaat, zijn de video’s ook aantrekkelijk voor mensen met andere of gecombineerde fetisjes. Mensen kunnen bij jou ook op maat gemaakte films met hun fantasiescenario’s bestellen. Is er weleens een aanvraag geweest waar je nee tegen hebt gezegd?

We hebben een paar scripten afgewezen omdat we wisten dat de acteurs zouden weigeren. En ik ken wel een paar mensen die houden van scènes met kinderen. Tegen zoiets zouden we sowieso nee zeggen. Al onze producties draaien om mensen die minimaal 18 zijn en we dwingen ze nergens toe. We leggen de scènes altijd eerst uit en als de acteurs weigeren, of het ergens niet mee eens zijn, maken we aanpassingen zodat ze zich meer op hun gemak voelen. Maar dat weten fans al, en niemand vraagt echt om kinderen te laten meespelen.

Hoe zorg je ervoor dat alles veilig blijft en er niemand écht vermoord wordt?

De veiligheid van onze acteurs staat voorop – dat is gewoon het allerbelangrijkst. We proberen alles er zo echt mogelijk uit te laten zien, maar we nemen altijd maatregelen. Als we messen gebruiken, zijn die nooit scherp, en we zeggen tegen de acteurs om voorzichtig te zijn met messen en andere attributen. Bij verdrinkingsscènes nemen we heel veel pauzes. We zetten de acteur onder water voor, weet ik veel, vijf of tien seconden – zo lang als hij zijn adem kan inhouden. Op geen enkel moment in de productie lopen de acteurs risico.

Moeten de acteurs een vrijwaring van aansprakelijkheid tekenen?

Ze ondertekenen een overeenkomst, maar die gaat over de beelden. We brengen niemand in gevaar, dus de acteurs hoeven zich niet echt zorgen te maken dat hun iets overkomt. Dat gebeurt eigenlijk gewoon niet.

Maar stel nou dat er tóch iets mis zou gaan en dat je dat aan iemand zou moeten uitleggen. Dat zou nogal raar zijn: “Ja hoi, we hebben een ongeluk gehad – we waren een neppe moord aan het filmen voor onze neppe moordvideo’s en nou is er dus daadwerkelijk iemand doodgegaan.”

Gelukkig hebben we nog nooit te maken gehad met zo’n scenario. Ik zal erover nadenken.

De special effects zijn best overtuigend. Was dat een proces van vallen en opstaan?

Een hoop leren door ervaring. Zo van: “Dit bloed ziet er niet echt goed uit – het is te vloeibaar, dus we moeten een dikker soort bloed hebben.” Met wurgen kan de greep er misschien te losjes uitzien, dus we kunnen een beetje valsspelen door te filmen vanuit een specifieke hoek. Dan lijkt de greep heel strak, zonder dat de acteur gewurgd wordt.

Wat kun je het beste gebruiken als nepbloed?

We hebben een soort theaterbloed gevonden dat we ook daadwerkelijk kopen. Het is geweldig want het is dik, heeft een fantastische kleur en smaakt ook nog eens goed. Het heeft een muntsmaak.

Heb je ook vrouwelijke bezoekers?

Ja, er zijn vrouwelijke bezoekers. Ik zou je niet kunnen vertellen om welk percentage het gaat, maar we hebben een vrouwelijke fanbase – hij is niet heel groot, maar hij bestaat.

Zou je zeggen dat moord een verkeerd begrepen fetisj is?

Absoluut. Niet veel van onze bezoekers hebben alleen een moordfetisj. Ze koppelen het moord-aspect aan een andere, specifiekere fetisj die ze hebben, zoals steken of iemand wurgen. Misschien begrijpen mensen de ‘standaard’ fetisjes wel – zoals een fetisj voor voeten of spieren – maar niet de dingen die wat agressiever zijn, of die je eigenlijk niet in het écht zou kunnen doen zonder een ander pijn te doen. Als het over de dood gaat, zullen sommige mensen dat misschien niet goed begrijpen. Ze zouden kunnen denken dat er daadwerkelijk moordlust in het spel is.

Misschien is het moeilijk te bepalen waar de scheidslijn tussen fantasie en echt dingen willen doen. Mensen worstelen daarmee en maken zich er zorgen over.

Het is echt heel underground. Mensen zijn bang voor dingen die ze niet kennen of begrijpen.

Hoe zou je zelf vermoord willen worden?

Met wurgen, denk ik. Ja, ik ben een wurgfan.