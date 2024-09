Dit dj-duo zet ‘s nachts in willekeurige eettentjes hun draaitafels neer

Ik betrap mezelf er vaak op dat ik door de stad slenter op zoek naar fatsoenlijk eten, omdat ik zelf eigenlijk geen zin heb om te koken. Meestal eindig ik op starend naar een tv op een eenzame stoel in een vieze nachtbakker, kebabzaak of snackbar. Het Romaanse dj-duo BEAT SOUP kent die deprimerende momenten maar al te goed, en maakt er zaak van om zulke dieptepunten om te toveren tot de beste feestjes van de Italiaanse hoofdstad. Hun tactiek is om doodleuk een dj-console neer te zetten op zulk soort eenzame plekken, old-school hiphop te draaien en zo mensen bij elkaar te brengen. Hartstikke illegaal, maar wel heel gezellig.

Ik interviewde de jongens Luca en Nario om meer te weten te komen over hun feestjes.

Luca (links) en Nario (rechts). Alle foto’s door auteur

MUNCHIES: Hoe is BEAT SOUP ontstaan? BEAT SOUP: We ontmoetten elkaar op een festival voor stripverhalen en al snel raakten we aan de praat over het gebrek aan old-school hiphop in Rome. In het begin draaiden we vooral op feestjes van vrienden, vaak op bijzondere locaties. De eerste keer dat we draaiden was in een oude houtfabriek ver buiten de stad. Na een jaar namen we zelf het heft in de handen en zijn we begonnen zelf feestjes te organiseren. De muziek die we draaien is vrij rustig, niet per se clubmuziek. Daarom besloten we het dichter bij huis te houden en zijn we gaan draaien op plekken die al deel uitmaken van ons nachtleven, zoals eettentjes. Je kunt ons vaker in de snackbar vinden dan in een discotheek!

Waarom gaan hiphop en eten zo goed samen? Muziek zou een fundamenteel deel uit moeten maken van ieder moment van je leven. Je bestaan wordt er alleen maar beter op als je je dagelijkse rituelen uitvoert met een muziekje op de achtergrond. Eten doe je natuurlijk een aantal keer per dag, en die ervaring wordt alleen maar beter als je ondertussen hiphop luistert. Dat is gewoon zo. Probeer het maar uit.

Pfoe! Er zijn er zoveel. We hebben gedraaid bij een oude Siciliaanse bakker, bij een traditionele Italiaanse broodjeszaak, een garnalenrestaurant. Misschien was de meest interessante ervaring wel ons evenement “Indianino.” Toen hebben we gewoon een dj-console midden in een nachtwinkel gezet en een feestje gebouwd voor alle mensen die ’s nachts boodschappen kwamen doen.

Oh! Hoe was dat? Een van de beste momenten van ons leven. Het was allemaal heel toevallig ontstaan: we kwamen in het weekend al vaak ’s nachts in de minimarket van Malik, dus we kenden de plek al goed. Het is niet per se een plek waar je een feestje zou verwachten, maar wij hadden heel sterk het gevoel dat onze muziek op een plek als deze goed zou werken. Dat klopte: de muziek verbond de mensen die voor ons waren gekomen, met de klanten die toevallig binnen stapten om een pakje noodles te kopen. Eigenaar Malik was natuurlijk ook erg blij met de extra klanten die bleven hangen.

Wat vinden andere eigenaren ervan dat jullie je draaitafels daar zomaar neerzetten? Hangt er een beetje vanaf, vaak boeit het ze eigenlijk niet zo veel. Een keer hebben we gedraaid in een wasserette, toen was het voor de eigenaar heel anders gelopen dan hij had verwacht. We vroegen of we mochten draaien in z’n zaak, wat hij “geen probleem” vond. Hij kon alleen niet goed Italiaans dus ik denk hij ons niet goed heeft begrepen. Toen de tent tent vol stond met mensen was hij in het begin stomverbaasd: hij dacht dat we alleen maar muziek op wilden zetten en had niet verwacht dat z’n doordeweekse werkavond zou veranderen in een club avond. Uiteindelijk vond hij het gewoon oké en is hij de rest van de avond doorgegaan met werken.

Het dj-duo met enkele tevreden nachtwinkeluitbaters

Je lokt anders redelijk lege eettentjes ’s nachts vol. Gebeurt het ook dat je als beloning een gratis biertje krijgt van de eigenaren? We kopen meestal onze eigen biertjes. Uiteindelijk doet de eigenaar ons al een plezier door ons een feestje te laten bouwen. Zelf boeit het ze niet zo veel wat er in de zaak gebeurt. Ze gaan gewoon door met hun werk. In de wasserette bijvoorbeeld, de eigenaar was gewoon rustig aan het strijken terwijl om hem heen mensen aan het dansen waren.

Hoe reageren mensen meestal op jullie muziek? De omgeving waarin we draaien is natuurlijk altijd anders dus het publiek verschilt per keer. Over het algemeen vinden mensen het vooral leuk. Old-school hiphop is eigenlijk een genre dat heel toegankelijk is voor heel veel verschillende soorten mensen. De keer dat we hebben gedraaid in de wasserette zijn de meeste mensen die eigenlijk binnen kwamen om een blouse te laten strijken blijven hangen voor de rest van de avond. Dat gaat eigenlijk altijd zo.

Hebben jullie de politie ooit op jullie hielen gehad? Nog nooit! Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat Rome een stad is waar alles mag en alles kan. De stad kent geen regels. Dit geldt trouwens alleen maar voor de buitenwijken. We gaan natuurlijk niet plaatjes draaien in het colosseum ofzo… Al zou dat wel heel hard zijn.

Wat is jullie droomlocatie voor een feestje? Hmm… een hele boel plekken. Misschien een viswinkel, op een groentemarkt op een oude piazza lekker buiten of in een kebabzaak. Eigenlijk alle plekken waar we zelf vaak komen. Eigenlijk is het ook wel leuk om juist een plek te kiezen waar we zelf helemaal niks mee te maken hebben. Bij een aqua-gymles of zoiets.

Dank jullie wel jongens!

Volg BEAT SOUP op Facebook en Mixcloud.