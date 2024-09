Dit doolhof is zo eng dat je je grootste angsten overwint

Een zwak bureaulampje is het enige licht in de kamer. Ik zit tegenover een man. Voor hem liggen wat papieren en een balpen. Hij schuift een contract onder mijn ogen; of ik hem en STRP Biënnale niet verantwoordelijk wil stellen voor wat er staat te gebeuren. Zijn instructies zijn simpel: over enkele momenten moet ik het hoekje om naar een donkere, mysterieuze ruimte. In mijn hand krijg ik een cilindervormige steen. Het is een apparaatje dat, als ik bang word – mijn hart bonkt al in mijn keel – het licht zal uitschakelen en me in een allesverslindende duisternis zal achterlaten. Oh ja, nog één ding: “Je bent niet alleen in de kamer,” zegt de man “Er zijn gevaarlijke mensen en we weten niet wat ze met je zullen doen.”

Dit is Culture of Fear van de Oostenrijkse kunstenaar Bernhard Lenger die in Eindhoven zijn studio heeft. De installatie lijkt een simpel doolhof, maar het doolhof dompelt je tien minuten lang onder in een angstaanjagende en confronterende ervaring. De jonge kunstenaar doet dit niet aan de hand van witte lakens aan touwtjes of muziek uit de badkamerscène van Psycho, maar met onze natuureigen angst voor het onbekende. Een angst waar media en politici maar al te vaak misbruik van maken.

