Dit dromerige houseliedje van Loz Goddard had van een engeltje kunnen zijn

Men zegt weleens dat er een engeltje over je tong piest als je iets eet wat heel erg lekker is, toch? Het lijkt wel alsof diezelfde engel met zijn piel de piano van Loz Goddard bespeelt: jeetje, wat zijn die akkoorden in Peaches zalig. Zo zacht en zoetsappig als een perfecte perzik is, zo is ook precies zijn liedje dat je hieronder kunt beluisteren. Peaches is relaxed, dromerig en toch dansbaar, maar wat blijkt: het nummer van de producer uit Manchester heeft precies geen zak met perziken te maken. We stelden Loz een paar vragen over de track, zijn lievelingseten en zijn nieuwe EP Rule of Three.

THUMP: Hey Loz! Hoe is het leven zo?

Loz Goddard: Het gaat prima! Ik ben erg druk geweest met optredens de laatste tijd en daardoor schoot het produceren er een beetje bij in. Het is moeilijk om een balans te vinden tussen draaien en het maken van muziek. Ik moet namelijk ook nog tijd vinden om een golfballetje in een boom of sloot te slaan, ale-biertjes te drinken en veel lekkere dingen te eten.



Ja, ik las dat burgers, kebabs en curries jouw brandstof zijn. Hoe blijf je in godsnaam een beetje in vorm?

Het heeft allemaal te maken met een goede planning en je moet de juiste burger, kebab en curry eten. Als je voor kebab gaat, neem dan chicken tikka in plaats van döner. Qua curries is alles goed, zolang je het maar niet vaker dan eens per week eet. Ik ben daarnaast stiekem gezegend met een ongelooflijk snelle stofwisseling.

Je nieuwe track is ook vernoemd naar voedsel. Ben je net zo gek op perziken als op een smeuïge curry?

Nee, ik vind ze eigenlijk te zacht. De track heette eerst Peace of Eight maar ik vond dat toch niet zo mooi. Daarna liet ik of Eight weg en bleef Peace over, wat ook geen succes had geweest. Uiteindelijk werd het dus maar Peaches.



Je draait vaker in dit land en dit is niet je eerste release op het Nederlandse label Outplay. Vind je het hier een beetje leuk?

Ja! Ik ben hier de afgelopen drie jaar nu zo’n zeven keer geweest. Mijn favoriete plek is Canvas in Volkshotel, daar heb ik een paar mooie herinneringen aan. Ik zag er bijvoorbeeld Session Victim en Thatmanmonkz draaien en speelde zelf op een Outplay-feestje vorig jaar.



Ik wou nog een laatste ding vragen: waarom maak je zo’n verslagen facepalm op je twitter-foto?

Oh, ik was die foto alweer vergeten! Toen ik begon met produceren wilde ik een ‘officiële persfoto’ die perfect zou passen op de Tumblr van Depressed DJs. Ik moet eigenlijk een nieuwe hebben, maar ik vind deze eigenlijk te grappig om weg te halen.

De EP ‘Rule of Three’ komt in juli uit op Outplay.