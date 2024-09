Dit Duitse metalfestival bouwt een gigantische pijpleiding voor bier

Elk jaar stromen meer dan 75.000 metalheads als Vikingen het kleine stadje Wacken in Duitsland binnen. De 1800 mensen die er wonen moeten er even vrede mee nemen dat hun woonplek overgenomen wordt door Wacken Open Air, een van Europa’s beste en populairste metalfestivals.

Er is een hoop metal en bier nodig om zoveel mensen tevreden te houden, en dit jaar is er volgens de organisatie van het festival meer nodig dan een paar zweterige mannen die Heinekenkratten over hun schouder de weide opslepen. De organisatoren willen een gigantische bier-pijpleiding leggen, om de drank zo snel mogelijk richting de metalfans te kunnen pompen. Ze gaan er ook echt voor: ze hopen 400.000 liter (de gemiddelde hoeveelheid alcohol die jaarlijks gedronken wordt op Wacken) te vervoeren via die pijpleiding.

