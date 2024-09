Dit geanimeerde lettertype is het werk van 236 animators, en gratis te downloaden

De Nederlander Jeroen Krielaars is een van de pioniers van de geanimeerde lettertypen. In 2013 kwam hij met Franchise en nu is hij terug met Mobilo, een nieuw lettertype waarvoor hij samenwerkte met een lettertype-ontwerper en maar liefst 236 animators. Binnen deze set heeft iedere letter drie verschillende animaties, die door verschillende animators zijn gemaakt. En het beste van alles: de vetgedrukte variant kun je in ruil voor een post op social media gratis downloaden.

“Het sterke punt aan animatie is het vermogen de kijker te verrassen,” zegt Krielaars. “Met Franchise probeerde ik dit verrassingselement in de wereld van lettertypes te introduceren, door er zoveel mogelijk willekeurigheid in te stoppen. Mobilo gaat daarin nog een stap verder.”

“S” door James Curran.

“<” door Stanton Cameron.

Er zijn op dit moment niet zoveel mensen bezig met het maken van geanimeerde lettertypes. Krielaars behoort met zijn Animography, een winkel voor geanimeerde lettertypes, zeker bij de pioniers. Toen we Krielaars in 2013 voor het laatst spraken, was dat ook al het geval. Het is zeker een niche ergens tussen animatie en typografie, maar in de komende jaren zal het groter worden.

De belangrijkste reden daarvoor is video. Bewegende lettertypes zijn erg populair in video’s, omdat de meeste filmpjes – bijvoorbeeld op Facebook en Instagram – zonder geluid worden bekeken. Opvallende letters zijn dan een goede manier om de aandacht van de kijker te trekken.

“.” door Picnic.

Krielaars heeft Mobilo samen met lettertype-ontwerper Alfredo Marco Pradil bedacht, en het uiteindelijk uitgevoerd in acht verschillende diktes. Bij de normale dikte hebben ze zelf simpele animaties bedacht, maar die voor de vetgedrukte variant hebben ze overgelaten aan een legertje van 236 animators.

De regels waren eenvoudig: iedere animatie mocht maar vier vastgestelde kleuren bevatten, maximaal een seconde duren en moest een formaat hebben van vijfhonderd bij zeshonderd pixels. Het was niet toegestaan om plug-ins van derden te gebruiken. Alles wat Krielaars ingestuurd kreeg, is uiteindelijk gebundeld in een bestand dat direct in Adobe After Effects gebruikt kan worden.

Aangezien iedere letter drie verschillende animaties heeft, hoopt Krielaars dat Mobilo in veel verschillende projecten gebruikt gaat worden. “Ik ben de voorganger Franchise al in heel coole projecten tegengekomen, waaronder in de promotie van een televisiezender,” zegt hij. “Ik ben benieuwd waar ik Mobilo allemaal ga tegenkomen.”

Op Animography kun je Mobilo voor de prijs van één post op social media kopen.