​Dit gigantische cruiseschip wordt het toneel voor een Nederlands-Belgisch festival

Dit is nogal een boot. Hij heet de Freedom of the Seas en werd in 2006 gedoopt om daarna voornamelijk langs de Cariben te varen. Jarenlang was het het grootste passagiersschip ter wereld, met aan boord onder andere achttien dekken, een klimmuur, een schaatsbaan en een waterpark met golfgenerator waarop je kunt surfen.



Stel je voor dat je daar op het dek ligt te pierewaaien, slurpend aan een piña colada, en overal om je heen gaan mensen lekker op grootse house volgens Pacha-recept.

Videos by VICE

Oké, het is ons wat aan de patserige kant, maar het klinkt toch wel stoer. Zoals Diplo zijn Mad Decent Boat Party hield met onder anderen Skrillex en Dillon Francis, zo krijgt Europa ook haar eigen cruiseschipfeest. Zojuist kondigde The Ark zijn eerste editie aan: een gigantisch partyschip dat eind augustus 2017 van Barcelona naar Ibiza en Marseille en weer terug vaart, met zeven podia waar de grootste Ibiza-helden draaien voor 4000 passagiers en nog eens 1400 man crew.

Het wordt georganiseerd door een Belgische en een Nederlandse partij, in samenwerking met grote Ibiza-clubs als Elrow en Ministry of Sound. Omdat ik eigenlijk best wel benieuwd ben, belde ik met organisator Niels Voorbach.

THUMP: Ha Niels, wat een krankzinnig idee! De Freedom of the Seas klinkt als een moderne Titanic.

Niels: Ik heb het twee keer bezocht, het is echt belachelijk. Het is een varende stad, met een surfpark, complete bovendeks met zwembaden, een compleet winkelcentrum, je kunt het zo gek niet bedenken. Ik heb laatst nog een cruise gedaan vanuit Miami naar Puerto Rico om het schip beter te leren kennen. We hebben alle venues bezocht, er komen zes verschillende stages, en het festival gaat 24 uur per dag door, ieder tijdstip is er wel wat te doen.

Wat voor dynamiek streef je na?

We willen een sfeertje zoals Bungalup creëren, met niet alleen de vetste dj’s maar ook een saamhorigheidsgevoel. Denk aan yoga met je favoriete grote artiest, dj-workshops, er zijn eindeloos veel activiteiten die vooral léúk zijn.

Wat mag ik me er muzikaal bij voorstellen?

We gaan voor de verfijnde sound, echte kwaliteitsmuziek, en we richten ons op mainstream underground, de grote jongens waar je je wel een voorstelling bij kunt maken, en ook veel Amsterdamse locals. Ik mag nog geen namen noemen, maar je begrijpt me wel.

Ik zou Pacha en Elrow eerlijk gezegd niet zo verfijnd noemen, dat is eerder het plattere Ibiza.

Nou ja, daar hebben Maceo Plex en Solomun ook een avond, en die hebben altijd namen om zich heen die wat meer in de underground borrelen. In die richting mag je denken.

En qua locals: moet ik dan eerder denken aan The Flexican of aan de Young Marco’s van deze wereld?

Zoals ik zei: we mogen nog geen namen noemen, maar we kijken nadrukkelijk naar de Young Marco’s en willen echt proberen te vernieuwen.

Hoe duur zijn de tickets?

Die beginnen vanaf 549 euro, dat is inclusief eten en verblijf voor vier dagen. Sterke drank moet je los betalen, maar het is inclusief een frisje bij het eten.

Welja!