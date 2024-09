Dit huis in de woestijn is vermomd als fata morgana

In de woestijn van Californië kom je nu gegarandeerd een fata morgana tegen. Of juist niet, eigenlijk. Enfin, ergens in de Coachella-vallei staat een huis dat volledig uit spiegels bestaat, ook aan de binnenkant. Van een afstand gaat het gebouw volledig op in de omgeving, dus het kost wat kruim om het te vinden – waardoor het meteen een ideaal onderkomen is voor een vileine schurk die zint op wereldheerschappij. Eenmaal dichterbij zie je een vrij spartaans huis, maar wel met een hele boel spiegels.

Deze fotogenieke installatie, die Mirage heet, is een creatie van de Amerikaanse kunstenaar Doug Aitken voor het project Desert X, een expositie volledig in de open lucht. Los van de spiegels, is het een redelijk traditioneel gebouw uit het Westen van Amerika in de jaren twintig en dertig. Dankzij de grote ramen kan je als bezoeker – zeker ’s nachts – van een adembenemend uitzicht genieten. Bekijk enkele beelden hieronder:

Als je toevallig in de Coachella-vallei bent, moet je zeker een bezoekje nemen aan Mirage. Lees meer over Desert X en Doug Aitken hier.