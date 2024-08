Dit Indiase restaurant is stiekem een gaybar

Juhu Beach Club is alles behalve alledaags, precies zoals chef Preeti Mistry het wilt.

Het restaurant bevindt zich een winkelstraat in Oakland, vlakbij een telefoonwinkel en een winkeltje waar je cheques kunt versturen. Juhu Beach Club doet alsof het een restaurant is waar ze Indiase streetfood verkopen – van buiten ziet het er niet bijzonder uit.

Iedere avond verandert het restaurant in een mengelmoes van verschillende genders, etniciteiten, geaardheden en levensvisies. Het is zeker niet een alledaags Indiaas restaurant en ook zeker niet een typische gaybar. Het overstijgt beiden om iets heel nieuws te worden.

Mistry runt het bedrijf samen met haar vrouw Ann als een echt familiebedrijf.

“Ik wil een negroni bestellen zonder rare blikken van de barman te krijgen. Ik ben fucking 40 jaar oud.”

“Veel gasten en medewerkers die zich in de normale, alledaagse wereld niet thuisvoelen, voelen zich hier wel veilig en op hun plek,” vertelt Mistry.

Op een avond hoorde Mistry dat San Francisco’s meest iconische lesbische bar, The Lexington, ging sluiten. Ze was verdrietig, maar niet verbaasd. De laatste jaren regende het faillissementen in de gayscene. En volgens sommige kennissen van Mistry is de queergemeenschap niet meer wat het geweest is.

Mistry’s smaak veranderde ook met de jaren en ze is niet de enige van haar generatie. Toen ze 22 was kon ze zonder problemen tot in de vroege morgen tequilla achterover slaan in een foute kroeg – maar nu? “Ik wil een negroni bestellen zonder rare blikken van de barman te krijgen. Ik ben fucking 40 jaar oud.”

Gefrituurde bloemkool bij Juhu Beach Club. Foto door de auteur.

Ze wilt nog steeds wel eens tot in de vroege uurtjes drank achterover slaan, maar wel in een iets andere omgeving – één die volgenst haar beter vertegenwoordigt wat de LGBTQI-gemeenschap nu is. Wanneer instituten als The Lexington massaal sluiten, ontstaat de kans voor restaurants om de volgende queer ontmoetingsplek te worden, maar wel een plek waar ook ruimte voor sociale problemen is.

En daar komt de Juhu Beach Club kijken: zelfs het menu heeft een politieke agenda.

Mama’s Guju Chili – een soep van mungbonen met zure uitjes en yoghurt – wordt de “solidariteitssoep” genoemd. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan een goed doel. Het idee om sociale gerechtigheid in haar gerechten te verwerken, kwam nadat George Zimmerman werd vrijgesproken voor de moord op Trayvon Martin. Haar reactie hierop was een gerecht met zwarte linzen waarvan een deel van de winst naar de Black Lives Matter-beweging ging. “Sindsdien steunt onze linzensoep altijd een non-profitorganisatie.”

Het feit dat Mistry een homoseksuele vrouw van kleur is, heeft invloed op elk aspect van haar leven, vertelt ze. Toen ze nog voor anderen in dienst was, werd ze er constant aan herinnerd dat haar identiteit en huidskleur haar een buitenstaander maakten in de traditionele keukenhiërarchie waar witte mannen het nog steeds voor het zeggen hebben. In haar eigen restaurant moest dat helemaal anders.



Garnalen in tomaten en currybladeren. Foto door de auteur.

“Het enige dat je [bij Juhu Beach Club] moet bewijzen, is dat je vriendelijk bent en hard kunt werken. Niemand is geïnteresseerd in hoe perfect je iets kunt, of hoe snel je bent,” zegt Mistry. “Tijdens de opening, had ik een advertentie op Craigslist waarin stond ‘vrouwen en mensen van kleur worden aangemoedigd te solliciteren’.”

Haar keukenbrigade is nu een afspiegeling van wat Oakland zo bijzonder maakt: haar diversiteit.

Haar restaurant heeft weliswaar niet de losbandige, dronken sfeer die een ouderwetse gaybar heeft, maar dat is ook niet de bedoeling. Het doel is om het beeld van homo-ontmoetingsplekken te veranderen. Vodkashots en appletinis worden vervangen door gefrituurde bloemkoolgerechten en garnalen in tomatensaus met currybladeren.

Het publiek bestaat uit old-timers en kids die pas net uit de kast zijn gekomen. Mistry is erin geslaagd om een succesvol gayrestaurant voor dit moderne tijdperk te beginnen waar iedereen welkom is en de gerechten heerlijk zijn.