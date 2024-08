Dit Indonesische volk zegt nog altijd geen enkele coronabesmetting te hebben

Een paar afgelegen dorpjes in West-Java zijn de pandemie tot nu toe vrij goed doorgekomen. Zo goed zelfs dat er volgens de officiële cijfers nog altijd niet één iemand positief is getest op het coronavirus – en dat in Indonesië, waar al ruim een miljoen besmettingen en 31.000 doden zijn geregistreerd.

Het gaat om de Badui, een inheemse stam in de provincie Banten. De mensen van deze stam noemen zichzelf liever Orang Kanakes. Ze wonen op slechts 112 kilometer van hoofdstad Jakarta, maar moeten weinig hebben van het moderne leven: ze gebruiken geen internet of elektriciteit en hebben amper contact met rest van Indonesië.

Hoewel de Orang Kanekes de afgelopen jaren wat meer naar de bewoonde wereld toe zijn getrokken, heeft hun afgezonderde positie er sterk aan bijgedragen dat er geen uitbraak heeft plaatsgevonden onder de 11.600 mensen die hier leven. Dat gegeven kreeg veel media-aandacht in Indonesië, aangezien de steden en toeristische trekpleisters juist erg veel besmettingen hebben.

Iton Rustandi van de lokale zorginstelling Puskesmas bevestigde bij CNN Indonesië dat niet één inwoner van de Orang Kanekes positief is getest. Ook zei hij dat de dorpsoudsten aan de inwoners hebben gevraagd of ze zo min mogelijk naar nabijgelegen steden met veel besmettingen willen afreizen en dat mondkapjes, afstand houden en handen wassen ook tot de normale gang van zaken behoren.

Dorpshoofd Jaro Saija vertelde daarnaast dat alle Orang Kanekes die aan het begin van de pandemie in de steden waren, onmiddellijk naar huis moesten komen. En dat deden ze ook. “We garanderen dat niemand hier COVID-19 heeft. Er wordt streng gehandhaafd op het naleven van de maatregelen en iedereen die het gebied wil betreden moet een gezondheidstest doen,” zei hij.

De stam leeft verspreid over tientallen nederzettingen aan de voet van de berg Kendeng, en heeft een dorpshoofd dat fungeert als aanspreekpunt en ouderen die beslissingen voor de gemeenschap nemen. Ze zijn verdeeld in drie groepen: de Badui Dangka, Dadui Luar (‘buiten-Badui’) en de Badui Dalam (‘binnen-Badui’). De eerste groep woont relatief ver van het centrale dorp Kanekes en staat iets opener tegenover technologie en officieel onderwijs. De Badui Dalam zijn het meest geïsoleerd en de Badui Luar zitten er een beetje tussenin.

Dat er geen besmettingen zijn, zou volgens deskundigen vooral kunnen komen doordat iedereen de beslissingen van de leiders respecteert. Sinds mei is het gebied niet meer toegankelijk voor bezoekers, en ook journalisten of ambtenaren mogen er niet meer komen.

Dicky Budiman, epidemioloog en onderzoeker aan de Griffith-universiteit in Australië, groeide zelf op in Banten als zoon van ambtenaar die in de gezondheidszorg werkte. Hij kan zich goed voorstellen dat er inderdaad nog geen besmettingen zijn. “Het zou me niks verbazen,” zegt hij tegen VICE. “We kunnen hun gedrag, en vooral dat van de Badui Dalam, als voorbeeld nemen. In grote groepen samenkomen deden ze sowieso al nooit, omdat ze veel waarde hechten aan privacy. Ze blijven altijd goed op afstand van elkaar.”

Met andere woorden: de Orang Kanekes deden al lang aan social distancing voordat de rest van de wereld überhaupt van die term had gehoord.

Budiman zegt dat dorpen zoals Kanekes strikte procedures volgen wanneer ze bezoekers krijgen van buitenaf, wat het risico op besmettingen beperkt. “Ze verlaten hun dorp bijna nooit en bezoekers moeten altijd toestemming vragen om hun territorium te mogen betreden.”

Hij sluit niet uit dat er alsnog onontdekte besmettingen zijn, maar hij denkt zeker dat hun manier van leven eraan heeft bijgedragen dat de Orang Kanekes zo goed beschermd zijn gebleven. En dat wil wat zeggen in Indonesië, een land waar het coronavirus genadeloos hard heeft toegeslagen.

