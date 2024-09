Dit Iron Man robotpak ziet er veel te mooi uit om waar te zijn

Het is goed mogelijk dat het gigantische robotpak nep is, maar wat maakt het uit? Het is gewoon fucking cool om naar te kijken.

In een door Vitaly Bulgarov “gelekte” video die opdook op Facebook zien we een 4 meter hoge robot (METHOD-1 genaamd) met een man erin die de robot bestuurt. Het ziet er supergelikt uit.

Wat blijkt, Bulgarov is een 3D-ontwerper en conceptueel kunstenaar, niet een geheimzinnige Iron Man of een griezelige militaire guy uit Avatar. Hij heeft meegewerkt aanTerminator, Robocop, Transformers, en andere blockbusters met grote robots erin. Is dit een virale marketingstunt voor de aanstaande sequel van Pacific Rim?

Live Science onderzocht het roboticabedrijf aan wie de creatie wordt toegeschreven, Korea Future Technology. Ze ontdekten dat het bedrijf geen online presence heeft. Er is nergens een spoor van het bedrijf te vinden, behalve in connectie met Bulgarov.

Live Science vroeg Bulgarov hoe dit zit en hij kwam met een plausibele verklaring: “Als je er vanuit een Westers perspectief naar kijkt, dan lijkt het een beetje vreemd ja, maar in dat deel van de wereld is de cultuur een beetje anders. Het bedrijf wil eerst iets maken voordat ze zichzelf aanprijzen.” Hij zweert dat het echt is, mensen!

In de videobeschrijving op zijn Instagram, ontkent Bulgarov nog eens dat het robotpak nep is: “Voor de mensen die denken dat het pak nep is, hier hebben jullie een video waarop ik te dicht bij het ding loop en moest worden teruggetrokken, lol.” Hij hint zelfs op andere real-world-applicaties voor wat ze hebben ontdekt tijdens het maken van de tweebenige bot, misschien om het overtuigender te laten klinken dan gewoon een R&D-hobbybot: “Een van die projecten is al in ontwikkeling, maar ik mag er op het moment niet meer over zeggen.”

De realiteit is dat humanoïde robots een jaar geleden ruk waren en nu iets minder ruk zijn. We zijn een eind gekomen in de ontwikkeling van robotica, maar dit is een beetje ongeloofwaardig, zelfs voor een mysterieus robotbedrijf.

Maar hé, misschien hebben we het mis. De wereld komt wellicht spoedig tot een einde en als dat zo is hebben we in ieder geval fijn kunnen dagdromen over het trappen op de smeulende resten van een grote stad vanuit een enorm metalen robotpak. Kunnen we deze gedachte even vasthouden, voordat het jaar voorbij is? Ook al is het een hoax.