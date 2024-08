Dit is aflevering 1 van Boxing ’82

Dit is de eerste aflevering van Boxing ’82, een vijfdelige documentaireserie van VICELAND in samenwerking met Dumpert. Boxing ’82 vertelt het verhaal van een aan lager wal geraakte Rotterdamse boksschool in de Afrikaanderwijk. Door een incident heeft de school al twintig jaar geen partijen meer mogen vechten van de Nederlandse boksbond.

Met hulp van een nieuwe generatie jonge boksers krijgen de veteranen eindelijk de kans om te vechten voor eerherstel op een boksgala. In vijf afleveringen volg je de trainers en boksers in aanloop naar het gala dat alles voor de boksschool kan veranderen. Zo zie je Frans, Tiny of de 89-jarige trainer Jaap, wiens leven volledig in het teken staat van de school. Maar ook bokser Mikey, die dankzij Boxing ‘82 op het rechte pad is beland.

Videos by VICE

—

