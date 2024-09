Boxing ’82 is een vijfdelige documentaireserie van VICELAND in samenwerking met Dumpert. Zie hier de eerste, hier de tweede en hier de derde aflevering. Boxing ’82 vertelt het verhaal van een aan lager wal geraakte Rotterdamse boksschool in de Afrikaanderwijk. Met hulp van een nieuwe generatie jonge boksers krijgen de veteranen de kans om te vechten voor eerherstel op een boksgala.

—

Videos by VICE

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.