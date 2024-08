Dit is alles wat we weten over ‘Timhouthi Chalamet’

De strijd tussen westerse legers en Houthi’s om de vaarwegen van de Rode Zee speelt zich niet alleen op het water af, maar ook online.

Op 15 januari repostte een gebruiker op X een TikTok van een jonge man die rond de Galaxy Leader vaarde, een vrachtschip dat vorig jaar door de militante Houthi’s uit Jemen werd ingenomen. “Jemenitische piraten die nonchalante tiktoks posten terwijl de volledige westerse imperialistische kern ineenstort vanwege de blokkade op hun schepen moet wel de grappigste shit van 2024 zijn,” schreef de gebruiker in een bijschrift. Tijdens het schrijven van dit artikel is de video meer dan 13 miljoen keer bekeken, en social media-gebruikers hebben de knappe man “Timhouthi Chalamet” gedoopt.

Videos by VICE

De video werd gefilmd door een Jemenitische influencer die zichzelf online Rashid al-Haddad noemt, en er is geen duidelijk bewijs dat hij daadwerkelijk meedeed aan de overval waarbij de Galaxy Leader werd ingenomen. Maar: hij ziet er wel goed uit terwijl hij bij het schip poseert. Al-Haddad, die op social media vaak foto’s van zichzelf post waarin hij een militaire uitrusting en wapens draagt, lijkt deel uit te maken van een nieuwe online trend waarbij influencers content posten om hun kant van een bepaald conflict te promoten.

Het TikTokaccount dat in de tweet te zien is, is inmiddels verdwenen, en werd vorige week voor het laatst door het Internet Archive opgepikt. Het is onduidelijk of TikTok het account heeft verwijderd. Het social mediabedrijf reageerde niet meteen op Motherboards verzoek om commentaar.

“Timhouthi” hoort bij het grotere fenomeen dat het Rode Zee-conflict zich gedeeltelijk online afspeelt. Houthi’s posten video’s van hun overvallen op Telegram, die vervolgens op X gedeeld worden. Jemenitische politici en militaire leiders posten hun toespraken online. Influencers zoals al-Haddad posten media van het ingenomen schip en remixen toespraken. Kapitein Chris Hill van de U.S.S. Eisenhower, een oorlogsschip dat Jemen bombardeert, post foto’s van bemanningsleden die poseren met koekjes.

https://twitter.com/comrademika/status/1746958702207259042

TikTok is niet de enige outlet van al-Haddad: hij lijkt een hoop social media-accounts te hebben op Facebook, Instagram, Threads, YouTube en Snapchat, met duizenden volgers. Op zijn youtubekanaal werd bijvoorbeeld een jaar geleden de eerste video gepost, en het heeft ruim 26.000 volgers. Op Threads noemt hij zichzelf een “mediapersoonlijkheid, acteur en fotograaf” en benadrukt hij de volgersaantallen op zijn verschillende platforms. In sommige foto’s draagt hij een militair uitziend gewaad en houdt hij een AK-47 vast. Hij post ook regelmatig steunbetuigingen aan Palestina; Houthi-militanten, die in het Westen vaak “piraten” genoemd worden, vallen westerse schepen aan als wraak voor hun militaire steun aan Israël belegering van Gaza. Maar veel van de video’s op zijn Instagram Reels zijn zelfgemaakte fancams waarin foto’s van hem in modieuze kleding onder begeleiding van elektronische muziek worden gerouleerd.

Er is geen bewijs dat al-Haddad meedeed aan de inbeslagneming van de Galaxy Leader, maar de Houthi’s hebben het schip op 19 november 2023 ingenomen. Beeldmateriaal van de influencer die het schip bewandelt verscheen op 29 november 2023 voor het eerst op zijn Instagram. In de nasleep van het virale succes daarvan hebben aan al-Haddad gelieerde accounts het beeldmateriaal van zijn trip op de Galaxy leader geremixt en het naar de top van zijn feeds geduwd.

Er gaan geruchten dat de Galaxy Leader een toeristische bestemming in Jemen is geworden, en al-Haddads posts vanaf het schip zouden dit idee kunnen bevestigen. In meerdere video’s op Instagram bewandelt hij het dek en de binnenruimten van het schip, terwijl hij het aan de camera laat zien en erbij poseert. Op de achtergrond van veel van deze video’s zie je mensen die hetzelfde doen. Het schip lijkt te wemelen van de poserende en fotograferende mensen. Misschien zijn al-Haddads posts wel de eerste die in het Westen aandacht hebben gekregen.

Motherboard heeft een aantal aan al-Haddad gelinkte social media-accounts gevonden – op Instagram en TikTok, bijvoorbeeld – die zijn neergehaald, ofwel door de gebruikers van wie de accounts waren, ofwel door de platforms zelf. De Houthi’s werden onder het kabinet-Trump aangeduid als een terroristische groep, een keuze die in 2021 onder het kabinet-Bieden werd ingetrokken. De Houthi’s worden in de VS officieel nog steeds niet als terroristische groep aangeduid, hoewel Biden vorige week wel met die term aan ze refereerde.

https://twitter.com/comrademika/status/1747225484243681728

Het wispelturige westerse social mediapubliek is dol op een mix van het leger en seks. Het Israëlische leger is zich hier ook van bewust, wat ook de reden is dat het al jaren thirst traps van soldaten post. In de VS is er een duidelijke toename geweest in e-girls die Amerikaanse militaire regalia dragen en over het leven in uniform posten. De bekendste van deze is Lujan, een influencer die geseksualiseerde beelden post terwijl ze de fijne kneepjes van propaganda uitlegt. “Even serieus, hou op met het seksualiseren van de Houthi’s,” zei comrademika, de gebruiker die al-Haddads virale TikTok postte, in een latere Tweet.

https://twitter.com/r42r43/status/1747292580889366568

Terwijl al-Haddad blijft posten en social media blijft thirsten, blijft de VS Houthi-locaties in Jemen bombarderen, waar militanten Amerikaanse en Britse schepen hebben belaagd als wraak voor hun militaire steun van Israëls voortdurende belegering van Gaza. Bij een overval in de Rode Zee, waarbij werd gezocht naar ballistische raketten, zijn vermoedelijk twee Amerikaanse Navy SEALs omgekomen. De 25 bemanningsleden van de Galaxy Leader zijn nog steeds in gevangenschap bij de Houthi’s.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.