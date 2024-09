Dit is de beste elektronische muziek uit de GTA-reeks

R1, R2, L1, R2, pijltje links, onder, rechts, boven, links, onder, rechts: de cheatcode van GTA Vice City voor alle wapens staat in mijn verpeste brein gegrift. De uurtjes die ik als elfjarige heb gestopt in het veel te hard scheuren door wijken als Morningwood (hehe), kapotknallen van politiehelikopters met bazooka’s en neerknuppelen van prostituees zijn ontelbaar. Het aantal slachtoffers dat ik in mijn spoor van virtuele vernieling achterliet in de Grand Theft Auto-games mag er wezen. De warme, nostalgische herinneringen schoten dan ook als smeulende AK47-kogels door me heen toen ik zag dat er morgen een feestje is in Roest: de GTA Soundtrack Party.

Ja, naast alle absurde shit die je kon doen in de open werelden van Rockstar werd je muziekkennis ook nog eens gespekt met de meest uiteenlopende muziek. Zo dekten de radiostations in San Andreas genres als West Coast-hiphop, reggae en grunge, en kon je in GTA V luisteren naar speciaal gecureerde zenders van Flying Lotus en Soulwax. Die Soundtrack Party wordt een lijpe trip down memory lane. Een goed begin is het halve werk, dus wij zetten alvast een aantal iconische liedjes voor je op een rij.

Slyder – Score

(GTA III)



Niet Armin van Buuren of Tiësto, maar Grand Theft Auto III bracht mijn tere kinderzieltje voor het eerst in aanraking met trance. Met Score van Slyder om precies te zijn: een muzikaal epos van bijna negen minuten lang. De euforische synthesizers, het gekreun van die dame en de stevige beat maakten Liberty City onvergetelijk. Als je geen kippenvel krijgt van de climax die vanaf drieënhalve minuut losbarst, ben je denk ik helaas dood vanbinnen.

David Guetta ft. Kelly Rowland – When Love Takes Over

(GTA IV)



“Feel the looove Bahama mamas!” riep DJ Paul altijd tijdens dit liedje, waarna ik in vol overgave meezong met Kelly Rowland, om vervolgens een paar nietsvermoedende voetgangers neer te maaien alsof het niets is. Ja, GTA was altijd één en al liefde.

Omni Trio – First Contact

(GTA III)

Radiostation MSX FM liet het jaar 2001 futuristisch lijken door mystieke jungle en hemels mooie drum-‘n-bass te draaien. First Contact, met die dreigende orgel (en vooral met die ratelende mc eroverheen), was de ideale muziek om in het holst van de nacht door Liberty City te rijden, en hier en daar een nietsvermoedende voetganger tot moes te pletten onderweg naar een schimmige drugsdeal.



Tom Rowland – Nothing But Pleasure

(GTA V)

Nothing But Pleasure werd dankzij het hoge tempo en de brommende electro de beste soundtrack voor het uitvoeren van een heist in de laatste GTA. Ook als Arp #1 van Jackson and His Computer Band hierna werd ingemixt gierde de adrenaline door mijn lijf. Het hele radiostation Soulwax FM, gecureerd door 2manydjs, is door liedjes van onder andere Gesaffelstein, Tiga en Green Velvet perfect bij een bloedstollende achtervolging op waterscooters door ondergrondse rioleringen.

A Guy Called Gerald – Voodoo Ray

(GTA San Andreas)



Radiostation SF-UR zorgde tijdens roekeloze ritjes in een tank, waarbij niemand veilig was, voor de nodige portie Chicago house en acid van mensen als Robert Owens, 808 State en Frankie Knuckles. Omdat we er eentje moeten kiezen, gaan we voor Voodoo Ray, dat doordrenkt is met bliepende 303-acidgeluiden en dat aanstekelijke ge-oeee-wah-ah om luidkeels op mee te zingen.

Giorgio Moroder – From Here To Eternity

(Liberty City Stories)



Radiozender Flashback FM is eigenlijk een album van discokoning Giorgio Moroder: alle zes de nummers zijn van hem. De vrolijke italo, vocoderstemmetjes en zwiepende synths in From Here To Eternity maakten het cruisen over de zee op een jetski het beste ooit.

Corey Hart – Sunglasses At Night

(Vice City)

Vice City is voor veel mensen de favoriet uit de GTA-reeks vanwege dat heerlijke sfeertje. Ik herinner me nog goed hoe ik me in de retesnelle Infernus door nauwe steegjes wrong om te ontkomen aan de politie, a la Max Verstappen de ene sicke inhaalactie na de andere uitvoerde en met een beetje geluk slechts een handjevol passanten per ongeluk had aangereden. En dat allemaal onder het genot van het meest jaren-tachtignummer aller tijden: Sunglasses At Night, dat perfect aansloot bij de hele vibe van dit deel.

Robyn ft. Kleerup – With Every Heartbeat

(GTA V)





De melancholische violen, het elektronische gebliep, de wonderschone stem van Robyn: alles aan With Every Heartbeat is perfect. De lange, door Los Santos krioelende snelwegen werden altijd een stukje vrolijker dankzij radiostation Non Stop Pop FM, maar bij dit lied van Robyn krijg je toch een brok in je keel.

Justice – Waters of Nazareth

(GTA IV)

De radiozender Electro Choc was de shit. Boys Noize, Kavinsky, Simian Mobile Disco, Alex Gopher: hier kwam de echt beukende electrohouse voorbij. Als we er één moeten kiezen, dan ‘Waters of Nazareth’ van Justice – dé plaat om met een motor over een schans te scheuren en in de lucht een paar salto’s mee te maken, om vervolgens recht op iemands bakkes te landen.

Slam – Positive Education

(GTA Liberty City Stories)

Positive Education bracht altijd dat extra beetje zen in stressvolle tijden als ik weer eens door vijf wanted-sterren een tank en een paar helikopters aan m’n broek had. De okseltjes van een normaal mens zou in deze situatie door- en doorbezweet zijn, maar ik hield mijn hoofd koel dankzij Slam.