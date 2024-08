Dit is de beste plek om thuis te schuilen voor een kernbom

Kernbommen zijn het meest verwoestende wapen op de planeet. De explosie van de Russische “Satan II” kernraket zou heel Central Park verwoesten. Als je je buiten het onmiddellijke bereik van de ontploffing bevindt, kan je zo’n kernexplosie overleven, ondanks dat de krachtige winden die door een kernbom ontstaan alsnog duizenden doden veroorzaken. Onderzoekers van de Universiteit van Nicosia op Cyprus hebben computermodellen gebruikt om de gevolgen te bestuderen van nucleaire ontploffingswinden op het menselijk lichaam en de gebouwen waarin we zullen schuilen als zo’n ontploffing plaatsvindt.

Het onderzoek, genaamd “Nuclear Explosion Impact on Humans Indoors” en gepubliceerd in Physics of Fluids gaat dieper in op hoe winden met hoge snelheid schuilplaatsen en het menselijk lichaam beïnvloeden. Nucleaire oorlogsdeskundigen verdelen de directe omgeving van een nucleaire explosie in drie segmenten. Er is de Ernstige Schadezone, de Matige Schadezone en de Lichte Schadezone. Mensen en gebouwen in de eerste worden meestal weggevaagd. Die in de laatste kunnen lichte verwondingen oplopen, die meestal niet levensbedreigend zijn. In de gematigde schadezone is het leven het meest precair. De straling blijft, en betonnen constructies en mensen kunnen overleven. Deze zone staat centraal in het onderzoek.

Volgens de onderzoekers komt het grootste gevaar van structuren die tijdelijk als windtunnels fungeren voor de krachtige nucleaire winden.

“Het grootste gevaar voor het overleven van mensen in binnenruimten wordt gevormd door de extreem snelle winden die door de verschillende openingen in het gebouw, bijvoorbeeld ramen, binnenkomen”, aldus het onderzoek. Bovendien zal de verspreiding van schokgolven binnenshuis in wisselwerking staan met muren en afketsen rond hoeken, deuren en obstakels. Deze interacties kunnen een hogere druk veroorzaken als gevolg van kanalisatie-effecten, waardoor het letselrisico toeneemt.

“Als mensen de explosie van veraf zien, moeten ze zo snel mogelijk dekking zoeken,” vertelt Dimitris Drikakis, professor aan de Universiteit van Nicosia en een van de auteurs van de studie, aan Motherboard. “Als ze voor het raam staan, moeten ze er binnen het gebouw van wegrennen en schuilen in een kamer zonder openingen of in de hoeken van de kamers/gangen.”

Kortom, als je een nucleaire ontploffing aan de horizon ziet, ga dan naar de achterkant van een gebouw waar je bent en blijf uit de buurt van deuren, ramen en gangen. Volgens de studie zullen gangen en deuren de overdrukwinden kortstondig versnellen wanneer ze door een huis bewegen. Dit effect is kort, slechts een halve seconde, maar de kracht van de wind is groot genoeg om het menselijk lichaam te beschadigen. Het effect zal erger zijn rond gangen, ramen en deuren.

Voor de studie gebruikten de wetenschappers computermodellen om overdruk te simuleren: het drukniveau dat volgt op een drukgolf na een kernexplosie. De simulatie gebruikte een atoomkop van 750 kiloton (kt). Bij dat vermogen zou de Gematigde Schadezone ongeveer 4 kilometer van de detonatie beginnen en zich meer dan 48 kilometer uitstrekken. De atoombommen die de VS op Hiroshima en Nagasaki lieten vallen waren ongeveer 20 kt, en de wapens zijn sindsdien veel groter geworden. Verschillende wapens in het Amerikaanse en Russische arsenaal hebben een kracht van meer dan 750 kt, en de onderzoekers zeiden dat ze de Russische intercontinentale ballistische raket Satan II in gedachten hadden toen ze de studie ontwierpen.

De simulatie ging uit van een explosie van 750 kt en keek naar drukken tussen 3 en 5 psi in de resulterende drukgolf. Bij die druk zouden de effecten op het menselijk lichaam overduidelijk zijn.

“De kracht die een rechtopstaand persoon binnenshuis treft, komt overeen met meerdere G-krachten van versnelling van de lichaamsmassa en zou een persoon van de grond kunnen tillen en tegen de muren kunnen gooien,” aldus de studie. Bij een overdruk van 3 psi kan de versnelling 80g bereiken, terwijl bij 5 psi de versnelling meer dan 140g bedraagt. Er zijn echter gebieden in de binnenruimten waar de luchtsnelheid en de daarmee gepaard gaande krachten afnemen.”

De escalatie van de Russische oorlog in Oekraïne, de nieuwe ICBM-sites van China en de Amerikaanse plannen voor de bouw van nieuwe plutoniumputten hebben de angst voor kernwapens weer flink aangewakkerd. Vorig jaar kwam New York City met een openbare aankondiging met details over wat stadsbewoners moeten doen als er een nucleaire oorlog uitbreekt. Drikakis zei dat het team aan de studie begon te werken nadat de oorlog in Oekraïne begon.

“We werden gemotiveerd door het debat in de media het afgelopen jaar, over een mogelijke kernoorlog,” zei Drikakis. “Bovendien was er geen eerder onderzoek gedaan naar de effecten van windkrachten op mensen binnenshuis, in de matig beschadigde zone, waar mensen een kans hebben om te overleven binnen een gebouw dat niet door de explosie is ingestort.”

“We moeten het bewustzijn van de schadelijke effecten van kernexplosies vergroten en er alles aan doen om ze te voorkomen,” zei hij. “Dit onderzoek helpt de enorme krachten te begrijpen die door een nucleaire explosie worden getransporteerd, zelfs binnen een gebouw in een matig beschadigde zone.”



Dit stuk verscheen oorspronkelijk op Motherboard.