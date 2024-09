Dit is de enige dj die vanavond op Donald Trumps inhuldigingsfeestje speelt

De moeizame zoektocht naar artiesten die op Donald Trumps inhuldigingsfeestje willen spelen, is een van de weinige dingen die leuk zijn aan het feit dat deze man president wordt. Vrijwel heel beroemd Amerika is bang om geassocieerd te worden met Trump, muzikanten kunnen zich massaal niet vinden in zijn politieke standpunten en bijna alle uitnodigingen om op te treden worden afgeslagen. Zelfs Moby werd gevraagd, die kon er enkel heel hard om lachen.

Maar vanavond is het zover. De line-up van het feest ‘Make America Great Again! Welcome Celebration’ is compleet en wordt gesierd door namen die je nog nooit hebt gehoord of bent vergeten. Denk aan 3 Doors Down, The Piano Guys en de vader van Angelina Jolie. Elektronische muziek en dj-cultuur worden echter ook vertegenwoordigd, en niet door de minste naam. Want wie kent de legendarische Ravidrums niet?

Videos by VICE

Deze parttime realitysoapster, regisseur van geflopte musicals en zelfbenoemde uitvinder van de ‘live remix’ staat bij een klein deel van de wereldpopulatie bekend als die gast die drumt over dj-sets. Maar wat vooral onderdeel is van zijn legende, is zijn optreden bij een persconferentie van Nintendo, waar hij de Wii-controllers voor een wereldwijd publiek moest demonsteren. Kijk daar nog even naar en geniet vanavond van de show: