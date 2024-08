Dit is de enige juiste manier om het begin van de lente te vieren

Dit artikel verscheen eerder op THUMP

Papapa, papapapapapa, papapapapapa, papapapapa. Het is weer lente!

De koeien mogen weer de wei in, en als je goed luistert hoor je in de verte trompetten en pasgeboren lammetjes mekkeren. Maar er gebeurt meer in de lente dan enkel ontluikende natuur. Het is ook het moment dat Sascha Lappessen in zijn rode sportwagen stapt om Hawaï te ontdekken. Daar ontmoet hij een verleidelijke vrouw met een bloem in haar bruine lokken. Ze zegt: “Kijk, en geef me je hand. Ik laat je de mooie kant van de lente zien. De lente van de liefde,” waarop Lappessen een aantal keer schreeuwt dat hij er klaar voor is. Maar voordat het zover is gaat hij eerst een rondje kanoën en een beetje dollen met vriendinnen in de zee.



Misschien vraag je je af: wie is Sascha Lappessen? Denk even terug aan de late jaren negentig. Lappessen is het gezicht van het Duitse eurodance-project Sash! (Mesdames, Messieurs, le disc-jockey Sash est de retour), bekend van hits als Encore une Fois en Equador. In 1998 brengen ze het lied La Primavera uit. Dankzij dit lied weet je hoe je de lente correct begint: je laat een bloedmooie dame moederziel alleen achter als het zandweggetje afgesloten blijkt te zijn met een hek en er toevalligerwijs een helikopter landt die je meeneemt naar je bestemming. Tsja, wat moest je anders? Dat hek ging echt niet open, en wow, de piloot van de helikopter ziet er goed uit, met frisgewassen haren en een adem die ruikt naar lieve puppy’s in een rieten mand.

Dit is het lied van de lente, de lente van de liefde, en La Primavera is het lied waar we vandaag allemaal naar moeten luisteren. Kom, pak mijn hand. Ik laat je zien wat er allemaal kan gebeuren. Hoor je de trompetten in de verte? Die zullen weerklinken tot 21 juni, als de zomer begint. Papapa, papapapapapa, papapapapapa, papapapapa.