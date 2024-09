Dit is de Noisey-gids voor Franse rap

Meer dan dertig jaar geleden kwam rapmuziek terecht in Frankrijk. Men zag het als een rage voor tieners, waarbij interviews met grootheden als Public Enemy en Eric B and Rakim uitgezonden werden op marginale tv-zenders. Het genre is inmiddels opgegroeid en iedereen beseft dat het hier is om te blijven. Zelfs mensen in Nederland luisteren naar de muziek zonder dat ze de taal spreken. Het geluid van Franse rap heeft dan ook ongelofelijk veel diversiteit gekregen door de jaren heen. We vroegen Yérim Sar, onze collega van Noisey Frankrijk, om ons een handig overzicht te geven van “la scène rap” zoals ze het daar noemen.

Diversiteit

Het duurde een eeuwigheid maar het ziet ernaar uit dat de strijd tussen “echte rap” en “commerciële rap” eindelijk voorbij is in Frankrijk. Albums die een paar jaar geleden als zielloze mainstream werden beschouwd, komen nu terug naar boven als echte klassiekers. Een voorbeeld daarvan is Première Consultation van Doc Gyneco uit 1996. Dat fantastische album werd eerst verafschuwd maar langzaamaan omarmd omdat het simpelweg heel leuk is om naar te luisteren. Dat is voor de luisteraar toch wel een belangrijke eigenschap van goede muziek. Populariteit en succes zijn tegenwoordig geen vieze woorden meer in de Franse rapscene. Rappers van vandaag doen wat ze willen en twijfelen niet om nieuwe dingen te proberen, met goede en slechte resultaten.

Videos by VICE

Lees verder op Noisey.