Dit is de porno die vrouwen keken in 2017

We leven in een tijd waarin niets meer echt privé is. Zelfs wanneer je deur op slot is en je gordijnen dicht zijn, zien metadata alles. Dat betekent dat pornosites een redelijk accuraat beeld kunnen geven van wat ons vrouwen motiveert om onszelf te vingeren.



Pornhub publiceerde onlangs een bizarre compilatie van pornografische trends uit het afgelopen jaar. Daaruit blijkt dat lesbische porno — al voor het derde jaar op rij — het seksuele hart van de meeste bezoekers in 2017 sneller liet kloppen.



Het valt op dat de term bovenaan de lijst met populairste zoekopdrachten staat, maar als je kijkt naar de statistieken op basis van geslacht, zie je dat vrouwen zich verhoudingsgewijs veel meer aangetrokken voelen tot lesbische porno dan mannen — het verschil is 197 procent.



Volgens Pornhub is iets meer dan een kwart van alle bezoekers van de site vrouw. Laten we eens kijken naar wat vrouwen interessant vinden:

We zien dat vrouwen erg opgewonden raken van vrouwen. “Lesbisch,” “lesbies scharen,” “lesbische trio,” “cheerleader,” en “squirten” staan respectievelijk op de eerste, tweede, tiende, elfde en vijftiende plaats in de lijst van meest populaire zoekopdrachten. Kim Kardashian blijkt de meest populaire pornoster onder de vrouwen.

Psychologe Laurie Betito, sekstherapeute en directeur van het Seksueel Welzijnscentrum van Pornhub, plaatst deze cijfers in perspectief: “Voor vrouwen die deze fantasie of nieuwsgierigheid hebben, is lesbische porno een veilige manier om die kant van hun seksualiteit te ontdekken. En voor lesbische vrouwen is het natuurlijk de logische keus.”

Het valt ook op dat — naast lesbische porno — vrouwen erg geïnteresseerd zijn in trio’s, Hentai, Japanse porno, ruige seks en gangbangs – in die volgorde.





Mannen zijn daarentegen meer gefascineerd door wat direct of indirect gerelateerd is aan familie. MILFs, stiefmoeders, moeders en halfzussen komen op de eerste, tweede, vijfde en achtste plaats in de zoekopdrachten door mannen.

Het afgelopen jaar waren cheerleaders en vrouwvriendelijke porno erg in trek. Op ‘cheerleaders’ werd 1019 procent meer gezocht dan een jaar geleden, en de populariteit van vrouwvriendelijke porno steeg met 350 procent.

Pornhub verwerkt elke seconde 800 zoekopdrachten. De site vindt het leuk om grappige parallellen te trekken om te laten zien hoe de wereld masturbeert op haar platform. Hierdoor kunnen we tot de conclusie komen dat de hoeveelheid bekeken pornodata in 2017 genoeg is om de geheugens van alle iPhones ter wereld te vullen.

En nog eentje om het af te leren: de wereld keek in 2017 naar in totaal 68 jaar aan porno. Dat is hoe oud André Rieu is — iets om over na te denken in 2018.