Dit is de soep die Colombianen eten om te ontsnappen aan een kater

Ergens in Bogota is een parkeerplaats die meer biedt dan alleen een plekje voor je auto. Het is ook de plek waar inwoners van Bogota al vijfentwintig jaar lang heengaan om van hun kater af te komen.

El Caldo Parao is een restaurant in een zeecontainer met maar twee tafeltjes. Het restaurant is vierentwintig uur per dag open. Overdag is het populair onder taxichauffeurs, en ’s avonds worden er plastic tafels en stoelen buiten gezet om nachtbrakers van eten te voorzien, die maar voor een ding komen: caldo de costilla.

Caldo de costilla is rundvleessoep met aardappel en ui, gegarneerd met een beetje koriander. Het is simpel, maar staat erom bekend dat het zelfs de meest hardnekkige katers laat verdwijnen.

“De caldo die hier gemaakt wordt is de beste,” zegt Yamith, een marketingmanager die zijn avondje uit met collega’s hier afsluit. “Het wekt de doden weer tot leven.” Zijn opmerking laat me lachen, aangezien het de zaterdag voor Halloween is, en er een hoop dronken mensen verkleed zijn als zombies, skeletten en zelfs de tweeling uit The Shining.

Maria Alicia Rubiana, mede-eigenaar van El Caldo Parao, is terughoudend over wat deze parkeerplaatssoep zo goed maakt. “Er is geen geheim,” vertelt ze, terwijl ze in twee enorme pannen roert. “Grote porties, goed vlees en snel serveren is waar we naar streven.”

Het rundvlees dat gebruikt wordt voor caldo kan vaak een vettige en taaie bedoening zijn. Maar hier, waar het vier uur heeft gesudderd, valt het vlees moeiteloos van het bot. Het vlees is sappig en verrukkelijk. Het is een machtige, smeuïge bouillon, maar volgens Rubiana is hij niet te vettig. De aardappeltjes nemen de smaak van het vlees aan, waar ze nog extra lekker van worden. Het gerecht kost bovendien minder dan twee euro, dus het is niet gek dat mensen uit de hele stad ervoor langskomen.

Omgaan met dronken feestgangers is een vak apart voor Rubiana. “Je krijgt vaak problemen met mensen die staan te wachten,” zegt ze, terwijl ze druk bezig is in de kleine keuken. “We proberen het eten zo snel mogelijk te serveren. Want als ze eten, vechten ze niet.”

Verder staat er onder andere pasteles de yuca op het menu: kleine, krokante maïskroketjes gevuld met vlees en cassave. Ze zijn een grote hit onder de feestgangers. In het weekend serveren ze ook soep met ingewanden, sopa de mondongo, die populair is onder de getrainde magen van de taxichauffeurs.

De rest van de menukaart stelt niet veel voor, en het restaurantje moet het dan ook echt van de caldo hebben. Rubiana ziet hier geen probleem in. “Ik weet niet hoeveel we er elke nacht verkopen, maar in elk geval meer dan honderd,” zegt ze. “Zo lang er feestende mensen zijn, komen ze hier en nemen ze een caldo om zich de volgende dag minder erg te voelen.”