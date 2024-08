Dit is het alternatieve Songfestival van VICE en ja, de stembussen zijn open!

In 2014 noemde Vladimir Poetin het Eurovisie Songfestival een “broeinest van sodomie” – wat natuurlijk een prachtige manier is om de beste muziekwedstrijd ter wereld te promoten. Helaas gaat de wedstrijd dit jaar niet door, maar maak je geen zorgen: wij hebben de laatste paar weken de krochten van het internet (lees: Roemeense TikTok-accounts) doorzocht om jullie onze eigen muziekwedstrijd te kunnen voorschotelen.

Het doel is om het beste Europese liedje van dit moment te vinden. Daarbij hebben we de hulp van jullie, ons geliefde publiek, nodig. Dus trek een biertje of wat dan ook open, zet je koptelefoon op en maak wat ruimte zodat je goed kunt dansen.

Er zijn twaalf inzendingen uit verscheidene Europese landen. Luister ze en stem aan het einde van dit artikel op jouw favoriet. Onthoud dat je niet op je eigen land mag stemmen.

ITALIË

MYSS KETA is een schitterende ster aan de Italiaanse pophemel. Ze is een soort eenmans-Slipknot, omdat ze een masker draagt – wacht, hier houden de vergelijkingen met Slipknot alweer op. MYSS KETA maakt namelijk elektronica-achtige melodieën die haar hijgerige spoken-word-teksten ondersteunen.

Ze heeft talloze onvergetelijke bangers gemaakt, maar voor ons steekt een boven de rest uit: Pazzeska, een erotisch nummer met invloeden uit het Midden-Oosten, rapbeats en een clip vol mortadella, de koning der Italiaanse worsten.



NEDERLAND

We zeggen het maar gewoon: Joost is de beste 22-jarige youtuber-turned-muzikant die Leeuwarden te bieden heeft. De wandelende podiumsloper had deze zomer eigenlijk een tour langs festivals in Nederland en België gepland staan, maar de pandemie heeft daar een besmettelijk stokje voor gestoken. Anders was het ongetwijfeld zijn laatste stap geweest om een van de meest gerespecteerde artiesten van het land te worden.

Voor het coronavirus uitbrak, bracht Joost in het nummer Summervibes 2019 een ode aan wat zijn grootste zomertour tot nu toe moest worden. Gelukkig kunnen we nu daar allemaal naar luisteren en dromen over wat niet heeft mogen zijn.



ENGELAND

Het VK wordt vertegenwoordigd door ’s werelds oudste grimeduo, Pete & Bas. Deze twee AOW’ers uit Zuid-Londen zien eruit alsof ze in hun jeugd nogal eens wat tanden met een baksteen hebben gesloopt, dus het is niet gek dat ze verantwoordelijk zijn voor een van de hardere raps die Youtube in de afgelopen jaren heeft gezien.

In dit specifieke nummer luisteren we hoe het duo vroeger een gedeukte Peugeot had, maar nu – vanwege de onvermelde hoeveelheid geld die ze hebben verdiend – in Range Rovers rijden.



SPANJE

De media hebben breed uitgelicht dat Virgen María altijd in haar nakie optreedt. En ja, dat zorgt natuurlijk voor een goede kop boven je stuk – maar de avant-garde-artiest heeft nog veel meer in haar mars. Tijdens haar liveshows transformeert ze van een schijnbaar versteend mens naar een krachtige en compromisloze artiest. Terwijl ze haar eigen unieke mix van elektronische muziek draait, neemt ze ondertussen moeilijke yogahoudingen aan en doet ze aan paaldansen. Haar muziek is een soort gelukkig huwelijk tussen reggaeton en hardcore.

Het lied dat we hebben gekozen, Lit, zorgt er gegarandeerd voor dat je in het openbaar vervoer al je kleren uit wilt trekken.



BELGIË

Paténipat van Charlotte Adigéry is een toekomstige dansvloerklassieker. Het Creoolse ezelsbruggetje waarop het nummer is gebaseerd, is te vertalen als: ‘De gekko had geen benen’. En net als de beenloze gekko werd de Belgische clubscene van zijn voeten geblazen toen de track in 2018 op het label van Soulwax uitkwam.

Het heeft alles wat je van een dancenummer wil: een goeie beat, hypnotische herhaling en een tekst die iedereen die Haïtiaans Creools spreekt mee kan zingen.



OOSTENRIJK

Ebow geeft gemarginaliseerde groepen een stem en produceert perfecte tracks voor warme zomeravonden, dronken nachten in hiphopclubs en antiracistische demonstraties. Haar nummers zijn deels politieke strijdkreten, deels liefdesliedjes vanuit een queer, postmigrant perspectief. Kortom, alles wat je van een rapper wilt in 2020.

K4L is misschien wel haar belangrijkste nummer. Het gaat over de woede die ze in zich heeft, haar oma, moeder en haar tantes. Ze werkt op dit moment aan een nieuwe EP, en als die net zo goed is als haar laatste, ben je verzekerd van je zomersoundtrack.



DUITSLAND

Ik moest Alli Neumann googelen om dit stukje te schrijven, omdat ik een loser ben en nog nooit naar haar muziek had geluisterd. Maar de 22-jarige uit Flensburg in het noorden van Duitsland neemt nu drie volle swipes van mijn Spotifylijst in. Dat zou je alles moeten vertellen wat je wilt weten.



ROEMENIË

BRUJA heeft in de Roemeense trapscene de reputatie dat ze geen blad voor haar mond neemt, en IA LOC is een van de redenen waarom. Het nummer gaat over haters negeren en vechten voor wat je uit het leven wilt halen – of dat nou het najagen van je artistieke ambities is of dat je een paar gasten in elkaar wilt slaan omdat ze met je vriendje aan het sollen waren.



FRANKRIJK

Misschien heb je nooit van het Franse genre ‘zwembadrap’ gehoord, maar dat maakt niet uit, omdat Lala &ce het toch helemaal heeft omgewerkt. Haar eerste officiële mixtape uit 2019, Le Son d’après, staat bomvol relaxte tracks voor in moeilijke tijden. Ze zingt alleen over meisjes, in haar eigen unieke sensuele taal vol buitenaardse lean en ruimte-konten.



ZWEDEN

De Zweedse Åsa Söderqvist, oftewel ShitKid, is dé Zweedse antipopster van het moment. Met de steenkoude uitdrukking van een tiener-terminator houdt ze haar gitaar als een machinegeweer vast en haar machinegeweer als een gitaar. “What have we done with the romance?” vraagt ze in een koele stem terwijl we een Dandy Warhols-achtige garageriff horen, en je kunt maar beter hopen dat het een retorische vraag is.



GRIEKENLAND

Tegen de tijd dat Smaragda Alexandri oftewel Sma Rag Da in de puberteit kwam, kon ze al meerdere instrumenten bespelen, waaronder drums en piano, en had ze Europese en Byzantijnse muziek bestudeerd. Daarom is ze niet in één genre te vatten en doet ze wat ze zelf wil. In Tsopanakos Imouna combineert ze een traditioneel Grieks lied met haar eigen moderne invloeden, en de clip zal er 100 procent voor zorgen dat je de lockdownregels in de wind wil slaan en direct naar de bergen in Epirus in het noordwesten van Griekenland wil reizen – maar doe maar niet.



RUSLAND

De samenwerking tussen de jonge Russische rappers CMH en Instasamka verscheen in februari op Youtube en is sindsdien al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Het is niet moeilijk om in te zien waarom. Hun nummer AУЕ is een geweldige mix van rap en pop en laat CMH en Instasamka op hun best zien. Ze dansen rond in hun cel en zingen over hoe gangster ze zijn, dat ze in de gevangenis zitten omdat ze zo gangster zijn en hun plannen om gangster te blijven als ze weer vrijkomen. Denk aan Die Antwoord, maar dan met een sovjet-twist.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK