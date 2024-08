Dit is hoe je alvast investeert in ruimte-startups

De eerste vlucht van de Falcon Heavy-raket van SpaceX kreeg enorm veel aandacht, omdat er ook een Tesla meeging in de baan om de aarde. Maar hoewel de sportauto de show stal, is de herbruikbare raket die hem de lucht in schoot de echte ster. De technologische doorbraak is het startsein van een nieuw tijdperk waarin de commerciële luchtvaart een grote rol speelt.

SpaceX is slechts één van de vele startups die zich bezighouden met het verwezenlijken van commerciële ruimtereizen. Andere voorbeelden zijn Jeff Bezos’ Blue Origin, die al eind van dit jaar toeristen naar de grens van het heelal wil brengen, en behoorlijk wat bedrijven die zich richten op het mijnen van mineralen op de maan of op asteroïden.

Dergelijke bedrijven vormen samen een sector die ook wel bekend staat als NewSpace. De verwachting is dat deze sector zal groeien van de huidige jaaromzet van een slordige 300 miljard euro naar bijna een biljoen in 2040, althans, volgens een rapport van Morgan Stanley. De bedrijven houden zich bezig met projecten als het internet vanuit de ruimte naar de aarde sturen, de mogelijkheid om je as ‘uit te strooien’ in het heelal, tot, ergens in de toekomst, toeristische reizen rond het zonnestelsel.

Als rechtgeaarde nerd met geld te investeren word je waarschijnlijk wel enthousiast van dit soort technologieën en vraag je je af hoe je hier een slaatje uit kunt slaan voordat iedereen er mee aan de haal gaat. Maar voordat je er vol induikt is het verstandig om je te bedenken wat de risico’s zijn. “Het is altijd super riskant om ergens heel vroeg in te investeren. Zeker als het een nieuwe industrie is; dan is het dubbel gevaarlijk,” zegt Dylan Taylor, één van de oprichters van het investeerdersnetwerk Space Angels.

Een goede vuistregel is om niet meer dan vijf procent van je totale budget in aandelen bij één bedrijf te investeren. “Er is veel voorwerk te nodig voordat je je eerste euro ergens in investeert,” aldus financieel planner Roger Ma. “Betaal al je schulden af die een hoge rente hebben, zoals je creditcardrekening, en zorg ervoor dat je een noodvoorraad geld hebt (om een maand of drie tot zes mee vooruit te kunnen), voordat je geld belegt.

Houd dat in ieder geval in je achterhoofd, dan geven wij nog wat tips op om ook een stukje van het feest mee te pakken zonder al te veel risico te lopen.

De minst riskante manier om mee te doen

De makkelijkste en minst riskante manier om een paar NewSpace aandelen te pakken te krijgen is investeren in een zogenaamd space-focused exchange traded fund (EFT of wisselkoersfonds) zoals PowerShares Aerospace and Defense Portfolio, of een indexfonds zoals Fidelity Select and Aerospace Portfolio. Hier is een lijst met andere ruimtevaart-EFT’s, en nog een paar die binnenkort gaan starten.

ETF’s en beleggingsfondsen zijn handig voor nieuwe beleggers, omdat ze je risico spreiden doordat je in een aantal bedrijven tegelijk investeert. “Als één van de bedrijven in een EFT er niks van bakt of ermee stopt, valt je verlies waarschijnlijk nog wel mee omdat andere goedlopende bedrijven dat compenseren,” aldus Roger Ma.

Het wisselkoersfonds SPDR S&P Aerospace & Defense (XAR) is het afgelopen jaar meer dan een derde in waarde gestegen. Er zijn 35 bedrijven bij aangesloten, waaronder ruimtevaart-bouwkundig bedrijf TransDigm Group Incorporated, defensie- en infotechnology-aannemer Harris Corporation, en transportbedrijf Cubic Corporation. Deze bedrijven ontwikkelen en produceren onderdelen, diensten, en nieuwe technologieën voor een groot aantal ruimtevaart-, defensie-, en luchtmachtpartners. Hierin investeren is een indirecte manier om ook bij te dragen aan meer ambitieuze projecten zoals mensen naar Mars sturen en hotels bouwen op de maan.

Waar zijn alle NewSpace aandelen?

Als je direct aandelen wil kopen van NewSpace, is het beter om nog even rustig aan te doen. Misschien niet wat je wil horen, maar het is wel wat elke enigszins gerespecteerde expert je zal vertellen.

De meeste NewSpace bedrijven worden niet openbaar verhandeld, en dat zal ook nog wel even zo blijven. Een uitzondering is het satellietbedrijf Maxar, dat zich als enige bedrijf met aandelen alleen maar bezighoudt met ruimtevaartprojecten.

Wat SpaceX betreft, Elon Musk heeft gezegd dat hij geen aandelen uit gaat brengen voordat het bedrijf regelmatig trips naar Mars maakt – wat waarschijnlijk nog minstens 15 jaar zal duren.

Een andere mogelijkheid is om ouderwetse ruimtevaartaandelen te kopen van bijvoorbeeld Boeing, Lockheed Martin, of Northrop Grumman. Deze gevestigde bedrijvenhebben al een voet tussen de deur in de ruimtevaartbusiness, maar hebben daarnaast ook andere belangen. Boeing is de belangrijkste privé-aannemer voor de International Space Station (ISS) en een geduchte concurrent voor bedrijven als SpaceX als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe ruimtevaartschepen voor NASA.

Je kunt ook nog investeren in techbedrijven als Apple, Facebook en Google, die zich allemaal bezig houden met wereldwijde breedbandconnecties, die via satellieten in de ruimte werken, en die daardoor winst gaan maken via NewSpace.

Investeren in een bedrijf voor er aandelen zijn

Als je direct wil investeren in een NewSpacebedrijf voordat er überhaupt aandelen zijn, is het een optie om het bedrijf te ondersteunen via equity crowdfunding (ook wel durfkapitaal crowdfunding genoemd), waarbij je geld geeft en daarna mede-eigenaar van het bedrijf wordt, in tegenstelling tot de traditionele manier van crowdfunding, waar je producten of andere rewards krijgt.



Recentelijk waren er een paar campagnes op WeFunder voor satellietaandrijvingstechnologieën en commerciële ruimtetelescopen. Er is zelfs een equity crowdfunding-website speciaal voor ruimtevaartbedrijven, genaamd Space CrowdFund . Je vindt er campagnes voor een asteroïde verkenningsmissie en een bedrijf met het plan om een ondersteuningssysteem te ontwikkelen voor bemande missies naar Mars.

Natuurlijk loop je meer risico als je investeert in bedrijven die nog niks openbaar hebben gemaakt, omdat ze nog niet verplicht zijn om hun financiële plan te presenteren, zoals de beursgenoteerde bedrijven. “Het is niet onverstandig om er vanuit te gaan dat je alles wat je hebt geïnvesteerd in de crowdfunding van een startup gaat verliezen,” zegt Ma. “Als je kijkt naar de durfkapitaalbedrijven die zich specialiseren in ondernemingen die nog in de kinderschoenen staan, zie je dat weinig van hun investeringen echt wat opleveren.”

Een persoonlijke investering

Als laatste moet je bij jezelf nagaan wat jij NewSpace bedrijven kan bieden, naast kapitaal. “Ik zou willen zeggen tegen de mensen met interesse in NewSpace investeringen, dat ze moeten bedenken hoe ze hun eigen expertise op het gebied kunnen gebruiken, en hoe ze daarmee een startup kunnen helpen,” zegt Taylor.



“Misschien hebben ze expertise op het gebied van marketing, juridische kennis of geografische kennis. Naast het investeren van kapitaal, kun je misschien bijdragen door het bedrijf te helpen om hun waarde te vergroten.”

NewSpace is nog steeds, nou ja, nieuw, dus het staat natuurlijk te springen om ergens op grondniveau binnen te komen. Maar er komt, net als bij de ruimtevaart zelf, genoeg risico bij kijken. Wees er zeker van dat je begrijpt wat de risico’s en de opbrengsten zijn voordat je investeert.

