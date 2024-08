Dit is hoe je een goede vriend bent voor de single mensen in je leven

Het vrijgezellenleven heeft enorm veel voordelen. Je kan het hamburgervet dat langs je kin naar beneden druipt afvegen aan je dekbed zonder gemopper van de persoon naast je. Er is niemand die je een veroordelende blik toewerpt als je op een en dezelfde dag twee maaltijden bij Thuisbezorgd bestelt. Er is niemand die “per ongeluk” de goede oplader meeneemt naar werk, waardoor jij de rest van de dag opgescheept zit met een aftands exemplaar dat met plakband bij elkaar wordt gehouden en het alleen doet als je de kabel precies op een hoek van 45 graden vasthoudt.

Maar toch, op de een of andere manier doen mensen alsof er iets mis is met single zijn – alsof het een karakterfout is waar je aan moet werken. Omdat ik daar enorm klaar mee ben, ging ik bij mijn bloedmooie alleenstaande vrienden te rade om een lijst op te stellen met regels, zodat jij de single mensen in je leven fatsoenlijk kunt behandelen.

1. Stel geen vragen over “de apps”

Datingapps zijn saai en dat weten we allemaal. En nee, ik heb geen zin om die slaapverwekkende trauma’s te herbeleven in mijn vrije tijd. Ja, je mag best even swipen op mijn telefoon, maar doe alsjeblieft niet alsof je geen idee hebt hoe het werkt. Zes maanden geleden was jij ook nog single.

2. Vraag nooit: “Hoe kan het dat jij nog single bent?”

Ik weet dat dit goed bedoeld is, maar het klinkt toch alsof je er een persoonlijkheidstest van maakt, en geen oog hebt voor de afschuwelijk slechte datingmarkt maar we allemaal mee te maken hebben. Of ben je aan het vissen naar m’n eventuele duistere kanten?

3. Hou je medelijden voor je

Kijk niet naar ons alsof we puppy’s zijn die niemand wil adopteren. Single zijn is vaak een keuze en ook als het dat niet is, wil dat niet zeggen dat je als alleenstaande een loser bent. De coolste en meest sexy mensen zijn single, vergeet dat niet.

4. Hou alsjeblieft op over hoe fantastisch je partner is

Tenzij ze een Kardashian-achtige show met champagne en rozenblaadjes voor je hebben neergezet, ben ik niet geïnteresseerd in de schattige dingen die je partner doet. Waar ik wel over wil horen is de misselijkmakende manier waarop ze mayo direct uit de tube zuigen of de onredelijke haat die je voelt voor hun griezelig lange tweede teen – dat soort dingen.

5. Deel onze geheimen niet met je partner

Ik begrijp dat jij je partner ziet als een verlengstuk van jezelf, waardoor het voelt alsof het niet echt telt als jij onze geheimen aan ‘m doorvertelt. Maar zo werkt het niet. Ik wil niet dat Jeroen weet dat ik afgelopen weekend over mezelf heen heb gekotst tijdens een pijpbeurt (niet dat dat ooit gebeurd is, natuurlijk).

6. Koppel ons aan je leuke vrienden

We doen misschien alsof we dit irritant vinden, maar dat is gewoon omdat we niet wanhopig willen overkomen, oké? Maak jezelf nuttig en doe het gênante deel van het werk voor ons, zodat wij lekker blasé en nonchalant achterover kunnen leunen.

7. Zeg alsjeblieft niet dat we beter kunnen krijgen dan de sukkel met wie we op het moment seks hebben

Dit gaat niet echt over zelfrespect – we weten dat we beter kunnen krijgen. Het probleem is dat “beter” niet zo vaak voorbij komt. In deze economie is een man die geen hoeslakens gebruikt, maar wel een overdreven interesse in oranje wijn heeft, best een goede vangst.

8. Breng een beetje enthousiasme op voor alle treurige kleine dingen waar wij van door het dolle raken

Laat je single vriend lekker dolenthousiast zijn wanneer hun scharrel “per ongeluk” een tandenborstel laat liggen in hun badkamer. Wij liken immers alle kattenfoto’s die jij post op het account dat je met je partner deelt.

9. Neem je partner niet overal mee naartoe

Als je vraagt of je partner mee mag en je single vriend antwoordt met “oké”, dan willen ze absoluut niet dat je partner meekomt.

10. Behandel ons niet als reserve voor wanneer je partner druk is

Single mensen zijn geen terugvalopties voor wanneer je partner een paar dagen weg is of meer ruimte nodig heeft. We zouden net zoveel prioriteit moeten hebben als je partner, of misschien nog wel meer, want je weet dat wij er echt voor je zijn tot de dood ons scheidt.

11. Luister naar verhalen over onze domme en saaie dagelijkse ellende

Als je een partner hebt, is dat meestal degene met wie je over alle lullige details van je dag praat – de onaardige e-mail die je kreeg, het broodje dat je kocht tijdens de lunch. Soms hebben wij singles ook behoefte om die dingen met iemand te bespreken.

12. Vertel ons niet dat we “kieskeurig” zijn

Als wij iemand willen negeren omdat-ie de “100”-emoji naar ons stuurde, dan is dat onze keuze.

13. Leg ons alsjeblieft niet uit waar we “mensen kunnen ontmoeten”

Er is niets tragischer dan iemand die je het advies geeft om bij een hardloopclubje te gaan, of om een pottenbakcursus of een kookklasje te volgen, omdat ze gehoord hebben dat je daar aantrekkelijke mensen kan ontmoeten. Single mensen hebben ook tijd nodig om de was te doen, oké?

14. Sterker nog: als jij in een relatie zit, hou je dating-advies dan gewoon voor je.

Knik gewoon instemmend bij alles wat je single vrienden zeggen, wetend dat zij de sterkste strijders zijn.

15. Vraag nooit wat er eigenlijk gebeurt is met [insert willekeurig naam]

Tenzij je single vriend er zelf over begint, natuurlijk. Maar het antwoord is waarschijnlijk dat [insert willekeurige naam] een ontzettende lul bleek te zijn.

16. Hou op met beweren dat je jaloers op ons bent

Single zijn in deze tijden bestaat vooral uit flink blijven terwijl je voor de twintigste keer een berichtje met “ik ben nu nog niet klaar voor een relatie” krijgt van een Hinge-match met wie je net naar bed bent geweest. Je zou het niet volhouden.

17. Gebruik ons niet voor antropologisch onderzoek

Je komt oud en saai over als je ons vraagt wat “breadcrumming” of “benching” betekent. Gedraag je alsjeblieft niet alsof je een soort antropoloog bent die een antieke beschaving aan het observeren is.

18. Begin er nooit, maar dan ook nooit over dat “het bijna te laat is”

Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar geloof me – dit gebeurt. We hebben geen enkele behoefte aan de vraag wanneer we eindelijk klaar zijn om te settelen, of erger nog, iemand die zegt dat we de boot gemist hebben en moeten wachten op de eerste golf van echtscheidingen. Onze moeders beginnen hier vaak genoeg over.

19. Doe ook eens iets simpels met ons

Laten we eerlijk zijn: met single mensen heb je meer pret. Maar zorg ervoor dat je niet alleen met ons afspreekt voor feest en ambitieuze avondjes uit. Vraag ons ook eens mee voor een blokje om, wandel arm in arm met ons over een zondagmarkt, kook eens voor ons – zeg maar, alle ontspannen activiteiten die je normaal gesproken met een partner onderneemt.

20. Vraag ons niet om op te schuiven zodat jij en je partner naast elkaar kunnen zitten

Single zijn betekent dat je je vaak het derde wiel voelt, een wormvormig aanhangsel, een logistieke uitdaging. Doe alsjeblieft niets om dat gevoel te verergeren.

21. Neem het niet persoonlijk als wij geen zin hebben om een avond met allemaal stelletjes door te brengen

Het is natuurlijk beleefd om je single vriend ook uit te nodigen voor je etentje met bevriende stelletjes. Maar neem het niet te zwaar op als die op het laatste moment afzegt vanwege “een mysterieus virus”.

22. Gebruik het koninklijke meervoud

Soms voelen problemen zwaarder als je geen partner hebt om op te steunen. Daarom kan het zo geruststellend zijn als iemand simpelweg “dat lossen wij wel op” tegen je zegt als je in de moeilijkheden zit – dat je single bent, hoeft niet te betekenen dat je alles alleen hoeft te doen. Gebruik daarentegen nooit “wij” als je het hebt over wat jij en je partner zoal leuk vinden, of hoe jullie over algemene dingen denken. Tenzij je graag wil dat we onze lunch uitkotsen.

