Dit is hoe Lil’ Kleine Expeditie Robinson gaat winnen

Expeditie Robinson is godzijdank weer begonnen. Het programma is al een paar honderd jaar het hoogtepunt van de Nederlandse televisie, wat logisch is, want een eiland vol hongerige BN’ers die elkaar proberen te naaien terwijl ze met hun blote klauwen vuur maken en onophoudelijk aan de kijker laten weten dat ze ‘buitenmensen’ zijn, is nu eenmaal een topconcept.

Het is dus niet zo gek dat Lil’ Kleine hier ook even een graantje van wil meepikken. Ieder jaar doet er wel een rapper mee aan het survivalspel, en dit keer is dat Jorik. Dat klinkt natuurlijk als een totale ramp: hij heeft sinds het winnen van de popprijs namelijk niets anders in zijn mond gestopt dan de peperdure sushi van Okura en er stroomt champagne uit de kraan van zijn huis. Daarnaast had hij te veel gezopen om bij de perspresentatie van het programma aanwezig te zijn, wat natuurlijk ook niet echt wijst op het bezitten van een ruggengraat. Er is zelfs een analyse gemaakt waaruit blijkt dat hij snel wordt uitgeschakeld. Maar toen ik vanochtend het programma terugkeek zag ik het meteen: Lil’ Kleine gaat dit fluitend winnen.

Tijdens de eerste proef wordt van de kandidaten verwacht dat ze eerst een onvoorstelbaar tyfuseind zwemmen naar een platform, daar een fakkel oppikken, en vervolgens doorzwemmen om ergens op een heuvel een touwtje door te branden. Natuurlijk lukt het Jorik, en de manier waarop hij dit klusje klaart is simpelweg indrukwekkend. Nog nooit zag ik iemand die zo veel jonko rookt over zo’n conditie beschikken.

Fysiek is het dus helemaal in orde, maar ook op het mentale vlak is het een eitje voor hem. Hij was nog geen twaalf seconden op het eiland en hij klom zonder te klagen en zonder twijfels als een ware Robinson een boom in om voedsel te verzamelen. Waarschijnlijk maakt niets meer indruk op je als je vier keer per week een champagnefles waar je zelf twee keer inpast popt. Echt een verademing vergeleken met acteur Roeland Fernhout, die op het andere eiland compleet uit z’n reet gaat omdat er een doerianvrucht wordt gevonden. Zo’n vrucht stinkt letterlijk naar poep, Roeland, beheers jezelf.

Kleine hoeft sowieso niet echt bang te zijn voor de concurrentie. Natuurlijk zullen er altijd mensen groter, sterker en sneller zijn, maar hij is een pure tacticus die zich niet laat intimideren. De enige waar hij echt bang voor moet zijn is Richard Witschge want ongetwijfeld gaat Jorik een aantal avances maken richting z’n dochter, die dit jaar ook meedoet. Wraakzuchtige vaders behoren tot de gevaarlijkste diersoort op het eiland.

Wat wel in zijn voordeel werkt, is zijn ervaring op het gebied van eilanden. Hij verbleef ooit een aantal dagen op Schiermonnikoog om een album op te nemen, en daar kwam hij ook als winnaar uit. Misschien is het qua klimaat moeilijk te vergelijken met onbewoonde eilanden in de buurt van de Filipijnen, maar minstens even uitdagend. Want als je in een bar bent zonder bottle service, bestaat die bar dan wel? En de dichtstbijzijnde shop is echt extreem ver weg, dus dichter bij survival gaat het in Nederland niet komen dan dit.



Het is dus overduidelijk dat hij als winnaar terugkomt van zijn expeditie en haast onverantwoord om al die andere arme, kansloze semi-BN’ers te laten verhongeren op een eiland zonder enige kans op de winst. Hoewel we als Noisey journalistieke integriteit hoog in het vaandel hebben staan, hebben we als ware cyberpiraten de resterende afleveringen van dit seizoen weten te bemachtigen en willen we graag de hoogtepunten van Kleine’s expeditie hier met jullie delen:

– Dag 3: Gedreven door een schrijnend gebrek aan luxe accessoires duikt Jorik de jungle in om een python dood te bijten en de rest van de expeditie als riem te dragen.



– Dag 5: Jorik bindt twee zeeschildpadden aan elkaar met daartussen een net om toch het effect van een catamaran na te bootsen.

– Dag 12: Manager Nathan Moszkowicz koopt een plek in de samensmelting voor Jorik.



– Dag 15: Jorik gaat na het eten op de vuist met Brace omdat de cuisson van zijn cassave niet in orde is.

Veel succes Jorik, hoewel je dat helemaal niet nodig hebt.