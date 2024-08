Dit is hoe verliefde punks eruitzien

Punkers staan om veel dingen bekend, maar romantiek hoort daar niet bepaald bij. Logisch, want binnen een druk schema van vechten tegen het systeem, fascisten een oplawaai verkopen en ervoor zorgen dat je hanekam er piekfijn uitziet blijft er weinig tijd over voor de liefde. Maar toch: zelfs de meest crusty anarcho-punkers geldt dat ze af en toe getroffen worden door één van Cupido’s pijlen.

Wie bekend is met de punk-gemeenschap weet dat een hoop van wat erin omgaat voortgedreven wordt door compassie – of het nou gaat om het organiseren van fundraiser-concerten, het creëren van veilige ruimtes of het bevechten van onrecht. Op een bepaald niveau is liefde de drijfveer achter al deze acties.

Het Manchester Punk Festival is de jaarlijkse viering van de stad van alles wat met punk, ska en hardcore te maken heeft. In april worden zeven concertzalen een weekend lang door meer dan 140 bands uit het VK, Europa, de VS en daarbuiten overgenomen. Dit is de achtste editie, en het is een belangrijk punt op de punk-kalender; liefhebbers komen van over de hele Britse Eilanden samen om hun favoriete bands te zien spelen, samen de moshpit in te duiken en gewoon te chillen met gelijkgestemde legendes.

We hadden de geweldige bands die dit weekend speelden kunnen interviewen. We hadden de wilde moshpits kunnen vastleggen. We hadden een uitgebreid stuk over de punkscene in 2023 kunnen schrijven. Maar omdat we zo superdeugdzaam zijn hebben we besloten om de schattigste stelletjes die we konden vinden te spreken en ze te vragen hoe de liefde aansluit op hun leven als ruige punkers aansluit.

Gareth en Alice. Foto: Chris Bethell

Gareth (37) en Alice (37)

VICE: Hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen? Alice: We hebben elkaar op de middelbare school in Darlington ontmoet. Gareth zocht nog een zanger voor de band waar hij met zijn vrienden in zat, toen ging ik naar hun show, en het was eigenlijk een van de slechtste concerten die ik ooit heb meegemaakt!

Gareth: Jij was de enige persoon die we kenden die kon zingen en bereid was om met ons te spelen.

Alice: We hebben een paar oefensessies gedaan, ik sloot me aan bij de band en zijn een paar maanden daarna een stel geworden. We zijn nu 19 jaar samen en zijn in 2021 getrouwd. We zijn in de lokale Bishop Auckland-scene in Durham begonnen, die piepklein was, en sindsdien hebben we een hoop verschillende punk-gemeenschappen bezocht. Punk en activisme zijn dingen die we altijd samen hebben gedaan, en onze sociale geloofsovertuigingen zijn ook belangrijk bij ons werk.

Gareth: Ik ben door punk geïnteresseerd geraakt in Noam Chomsky en daarna ben ik over arbeidersrechten gaan lezen. Nu werk ik voor vakbonden. Het is in allebei onze levens een soort rode draad geweest.

Wat vinden jullie zo leuk aan elkaar? Alice: Ik vind het heerlijk dat Gareth een bron van oneindige energie en positiviteit is. Ik ben soms nogal negatief ingesteld, maar hij is de opkikker in deze relatie – het geeft mij ook een boost, en hij is erg ondersteunend.

Gareth: Ik ben dol op hoe meelevend Alice is. Je kunt aan haar omgang met mensen zien dat ze echt om dingen geeft.

Grace en Natalie. Foto: Chris Bethell

Grace (27) en Natalie (26)

VICE: Hoe is dit prachtige liefdesverhaal begonnen? Natalie: We hebben elkaar eigenlijk via de punkscene zelf ontmoet. Grace was destijds dj en promoter.

Grace: Ik organiseerde concerten. We deden een Pride-evenement en de Red Stains kwamen langs om er te spelen. Dit was voor ik in de band zat, en –

Natalie: We vonden elkaar leuk!

Grace: Maar het heeft een hoop tijd gekost. Ik heb haar zelfs uitgenodigd om samen met mij te dj’en. We hebben samen op een paar evenementen gespeeld en op een dronken avond duwde iemand een camera in ons gezicht en –

Natalie: Ik gaf je gewoon een dikke zoen!

Grace: Nu spelen we samen in The Red Stains.

Hoe ziet de punkscene in het VK eruit? Natalie: De punkscene is hier best divers. Er is een gevoel van gemeenschap en er zijn bands die echt op elkaar passen – het voelt een beetje als een familie. Je bent echt trots om hier een onderdeel van uit te maken, zeker in Manchester.

Grace: Een paar grote mensen zijn ons voorgegaan om een weg te banen, waardoor het nu als een van de meer verwelkomende plekken in de maatschappij voelt om een ‘buitenstaander’ te zijn. Er zijn veel mensen die die er echt voor willen zorgen dat de ruimtes verwelkomend, toegankelijk, gelijk en veilig voor iedereen voelen.

Natalie: Ik denk ook dat queer zijn een vorm van protest is – het is punk op zich. De hele betekenis van punk is meer dan alleen een hanekam en een leren jasje, het gaat erom dat je niet bang bent om jezelf te zijn, om dapper en vrijmoedig en sterk te zijn.

Nyla en Sam. Foto: Chris Bethell

Nyla (26) en Sam (33)

VICE: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Sam: Ik zat vroeger in een band, en Nyla ging toen basgitaar spelen. We hebben een beetje over basgitaar gepraat en beseften dat we allebei van dezelfde dingen hielden – zij liet me nieuwe muziek horen en ik liet haar nieuwe muziek horen.

Nyla: We zijn sindsdien samen gegroeid, echt, als wonderlijke mensen. De punkscene is erg uitnodigend. Zeker als persoon van kleur voel ik me welkom, met de sfeer die er hangt, het voelt gewoon alsof ik er thuishoor – dat is voor mij het belangrijkste.

Wat zijn de ongeschreven regels van het punker zijn? Sam: Alle eikels binnen de scene zijn opzij gezet, en alleen de coole mensen zijn nog over – alle mensen die iedereen accepteren. Punk is gebouwd op gemeenschap, het boeit niemand hoe je eruitziet of hoe je je kleedt.

Nyla: Voor mij is het, “Wees gewoon geen klootzak”.

Roz en Hope. Foto: Chris Bethell

Roz (34) en Hope (29)

VICE: Heeft punk een grote rol gespeeld bij jullie ontmoeting? Hope: Zeker. Er zijn veel shows waar we vroeger allebei heen zijn geweest, voordat we elkaar kenden. We zitten nu samen in een band en voor mij voelt het alsof alles wat we doen om het schrijven van muziek of het bijwonen van shows gaat. Punk is een ethos dat we naleven.

Wat is je favoriete aspect van de scene? Roz: Ik denk dat als een band een paar jaar geleden een queer bandlid had gehad, dat het bepalende kenmerk zou zijn. Maar tegenwoordig maakt het niemand iets uit – het is wel verfrissend.

Hope: Er duiken steeds meer bands op die open zijn over hun queerheid of over dat ze deel van de lhbtiqa+-gemeenschap zijn.

Wat zijn jullie favoriete aspecten van elkaar?

Hope: Roz is erg oprecht. Ze is altijd eerlijk over wat ze vindt en dat waardeer ik erg. Misschien is het soms heel eventjes ongemakkelijk, maar ik weet tenminste wel altijd hoe ze ergens over denkt.

Roz: Hope is waarschijnlijk de slimste, meest creatieve en gepassioneerde persoon die ik ooit heb ontmoet – ik sta er altijd van versteld. Mijn favoriete moment van onze tijd samen was toen we een keer nogal dronken waren geworden en ik haar vroeg om me haar proefschrift in een uur uit te leggen, en ze dat gewoon deed. Ik werd daardoor alleen maar verliefder op haar.

Samba en Sophie. Foto: Chris Bethell

Samba (34) en Sophie (28)

VICE: Weten jullie nog waardoor jullie voor het eerst tot elkaar aangetrokken waren? Samba: In Leeds heb je een festival genaamd Nice As Pie Fest, bij de Wharf Chambers.

Sophie: Ik was daar dronken aan het worden en ik klampte je aan in de rokersruimte. Je was lang en ik vond je jukbeenderen mooi.

Wat vinden jullie het leukste aan elkaar? Samba: Mijn leven zou een stuk saaier zijn zonder Sophie. Ze heeft me ooit zelfs aan een baan geholpen, bij een bakkerij – het was erg leuk en ik heb er lang gewerkt. Mijn leven is een stuk rijker dankzij haar.

Sophie: Het is gewoon altijd leuk om met hem te zijn. En hij kan mijn rare fratsen doorstaan. En hij heeft mijn kat niet vermoord – nog niet.

Samba: Voor ons volgende jubileum willen we samen een nazi slaan!

Dan en Maddy. Foto: Chris Bethell

Dan (36) en Maddy (35)

VICE: Dus, wat heeft jullie tweeën samengebracht? Maddy: We hebben elkaar dronken in een bar ontmoet. Een klassieker onder de liefdesverhalen.

Welke rol speelt punk in jullie relatie? Dan: Best wel een grote rol, eigenlijk.

Maddy: Ik zou zeggen dat Dan me aan punk heeft geïntroduceerd. Het was helemaal nieuw voor mij toen we elkaar ontmoetten. Ik heb altijd wel van alternatieve muziek gehouden, maar Dan heeft me allerlei coole bands laten horen en ik dacht, “Hij is misschien wel de ware!”. Het heeft daarna zeker een grote basis voor onze relatie gevormd. Vrijwel alles wat we doen heeft op de een of andere manier te maken met muziek, punkshows, vrienden – alles is een beetje met elkaar verbonden.

Dan: Vergeleken met andere muziekstijlen zou ik zeggen dat er veel liefde in punk te vinden is.

Maddy: Ik denk ook dat punk allerlei soorten liefde viert.

Kieran en Collin. Foto: Chris Bethell

Kieran (55) en Collin (49)

VICE: En hoe zijn jullie voor elkaar gevallen? Collin: We hebben elkaar in Berlijn ontmoet. Ik zat destijds in een hiphopgroep.

Kieran: Het was een queer weekend rave-evenement bij een kraakpand waar veel artiesten, workshops en allerlei soorten radicale queer-theoriedingen waren. Collin stond op het podium en ik dacht meteen, “Ik ben verliefd!”

Collin: Ik ben eigenlijk een aangetrouwde punker, hè? Iemand vertelde me dat Kieran in een band zat, en Kieran zei dat het gewoon een hoop herrie was, en niet veel anders. Ik ben ze gaan zien, en verwachtte eigenlijk een kleine band die in een garage repeteert, maar ik bevond me in een ruimte met honderden mensen die meezongen met The Restarts! Ik stond versteld van zijn bescheidenheid.

Geweldig. Denken jullie dat er ruimte is voor liefde in de wereld van punk? Kieran: Punk heeft de reputatie confronterend te zijn, en ik denk dat mensen dat als een soort pantser dragen om zichzelf te beschermen. Veel mensen in de punkscene komen uit moeilijke huishoudens, hebben geestelijke gezondheidsproblemen of waren queer en zaten in de kast, dat soort dingen – dus er is ook kwetsbaarheid. Volgens mij is het hart van punk pure liefde. Men zegt wel dat punkers eigenlijk gewoon hippies in een jasje met studs zijn. Een groot deel van de punk-ideologie – het linkse, antiracistische en antiseksistische – komt allemaal voort vanuit liefde.

Mike en Jess. Foto: Chris Bethell

Mike (29) en Jess (27)

VICE: Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Mike: De vader van Jess zat vroeger in een punk coverband en we hebben elkaar bij een van zijn shows ontmoet – daarna klikte het gewoon. Vier jaar later zat ik zelfs in de band met haar vader, en we zijn nu al dertien jaar samen. Ik vind het een mooi verhaal, want veel meer punkrock dan elkaar als tieners bij een punkshow ontmoeten krijg je het niet. Al had ik in die tijd wel een volledig emo-kapsel.

Jess: Ik had een hanekam! We zijn er nog steeds veel mee bezig.

Hoe past liefde in jullie leven als punkers? Mike: Liefde zou een groot onderdeel van het punk-ethos moeten zijn, omdat er volgens mij geen echte liefde voor haat is. Laat ik het zo zeggen, ik heb me nog nooit onveilig gevoeld bij een punkshow.

Jess: Je voelt je veilig omdat je weet dat iedereen achter je staat – het is geweldig.

