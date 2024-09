Dit is hoe we communiceerden op Hyves

In 2008 was Hyves nog het meest gegoogelde woord in Nederland. Vijf jaar later stierf Hyves een eenzame dood en werd het door vrijwilligers van het Archive Team van The Internet Archive op hun kerkhof begraven. Ze maakten een back-up van heel Hyves zoals het er op dat moment bij lag. 25 terabytes aan krabbelplaatjes en klassenfeestfoto’s waarop je nog een beugel hebt.



Als je de Hyves back-up bekijkt, krijg je een beetje een idee van de haast waarmee het allemaal ging in 2013. Het staat er allemaal wel, maar niet overzichtelijk geordend. Je hebt geen idee waar te beginnen als je de krabbels op je oude profiel terug wilt zoeken. Daarbij is er heel wat technische kennis nodig om überhaupt één zo’n bestand te openen.

Maar zelfs als amateur web-archeoloog kun je via The Wayback Machine best wel gemakkelijk checken hoe we in 2008 liefdesberichten aan elkaar stuurden op publieke pagina’s van Hyves, of hoe lelijk Google er vroeger uit zag.

In tegenstelling tot Facebook had Hyves nog een ouderwetse publieke inlogpagina. Een capture van 17 mei 2006 laat een inlogpagina zien van de op dat moment meest recente foto’s, video’s en profielen van Hyves-gebruikers.

Een kleine greep: ‘Ben en Leen in de sneeuw’, ‘Fikken in Salou met deobus’ en, een paar maanden verder, lees op onder het kopje ‘Public blogs’ dat Mark weer aan het werk is.

In alle eerlijkheid herkende ik bijna niets meer. Behalve de dansende bananen herinner ik me nog maar weinig van mijn periode op Hyves. Ergens tussen 2005 en 2008 ben ik actief geweest, maar ik heb geen idee wat ik er deed. Het menselijk geheugen is teleurstellend slecht, maar het kan ook zijn alle mensen die zeggen dan ik mijn tijd verdoe op social media totaal gelijk hebben.

Ik kijk op de pagina ‘Wat is het fijn om een meisje te zijn’ (535 leden op 20 april 2006). Er is een poll met de vraag “Zijn jou borsten HOT?” (sic) en onderaan de pagina, bij messages, staan onderwerpen ‘macht’, ‘voordelen van vrouw zijn’ en ‘benen/pumps/laarzen’. Ondanks dat het een publieke groep is, weerhoudt het Patrick er niet van dit vrij persoonlijke bericht aan Natascha zonder enige vorm van interpunctie op deze groep af te vuren:

“hoi natascha misschien wil je me niet herkennen overigs zou ik dat jammer vinden ik ben patrick van de willibrordusschool heb je gevonden op hyves ben erg benieuwdt hoe het met je is en wat je nu doet ik woon inmiddels hier nu ook in alphen tja had gewoon het idee dat je me in de tijd van het bospark me niet zo meer moest vandaar ik ook geen benadering deed ik hoop dat je reargeerd”

Er zijn een hoop pagina’s die op z’n minst openhartig te noemen zijn. Zo is er ‘De ik-had-dat-niet-moeten-doen-terwijl-ik-dronken-was-hyve’ (5924 leden), de ‘Vrouwen-zuipen-beter-dan-mannen-hyve’ (17473) en de ‘Lekker-blijven-roken-hyve’ (50853).

Privacy is duidelijk nog niet zo’n issue op Hyves in 2006.

Hoe we nu over privacy op internet denken is totaal anders dan vroeger. Wetenschapper Gerard Alberts ging dit jaar met een groep studenten op archeologische expeditie naar de eerste online community van Nederland: De Digitale Stad. “Nu gaat privacy om ‘persoonlijke data’ en wat daar allemaal wel of niet mee mag gebeuren, maar in de jaren negentig ging privacy vooral om ‘met rust gelaten te worden’. “Mensen speelden pornografische rollenspelletjes online, en er werd niet echt over nagedacht wat daar de gevolgen van zouden zijn,” zegt Alberts

Die sfeer is er ook nog in de begindagen van Hyves. De inlogpagina uit 2007 is al een stuk geslotener dan een jaar eerder. Ik zie geen profielen van Hyves-gebruikers meer. De eerste verhalen van mensen die worden ontslagen vanwege hun uitspraken op Hyves komen rond die tijd ook in het nieuws. En laten we de verstorende invloed van de vaders en moeders niet vergeten:

Dingen die we nu via WhatsApp delen, kwamen in 2006 nog lekker op de homepage van Hyves terecht, en dat is behoorlijk hilarisch. Hyves was nog een openbare plek waar we ons als idioten konden gedragen met wildvreemden, en dat heeft ook subtiele effecten op ons gedrag in de fysieke wereld. Studenten in Amerika zijn een stuk tammer tijdens spring break. De reden: het internet maakt ons braaf omdat iedereen meekijkt.

En het Hyves-archief is een van de weinige dingen die ons herinnert aan de tijd dat we ons online nog losbandig gedroegen.